Argentina afina la defensa para Suiza: la fuerte autocrítica del Cuti Romero y compañía

"Lo que decía el técnico: cualquiera puede jugar. Todos los chicos están muy bien. Estamos contentos jugando de la manera que lo estamos haciendo. Seguramente hay que seguir corrigiendo. Estamos listos para mañana", sostuvo.

El respeto por Suiza

El zaguero también evitó cualquier exceso de confianza y destacó el nivel del rival, que eliminó a Colombia en una dramática definición por penales. "Mañana va a ser un partido complicado. Creo que Suiza dominó a Colombia. Tiene buenos jugadores. Son todos rivales complicados. Está siendo un Mundial muy competitivo. Los que llegaron hasta acá es porque se lo merecen".

Además, dejó en claro que dentro del plantel solo piensan en el rendimiento propio. "Estamos enfocados en nosotros, no en los demás. Cada uno tiene su manera de jugar y pensar, pero nosotros tenemos claro lo que queremos hacer".

El gol que cambió todo

Romero fue uno de los protagonistas de la remontada histórica frente a Egipto. Cuando Argentina perdía 2 a 0 y parecía despedirse del Mundial, el defensor apareció en el área para conectar un centro de Lionel Messi y marcar el descuento que inició la reacción del campeón del mundo.

Pese a su aporte ofensivo, insistió en que la prioridad sigue siendo mantener el arco en cero. "Siempre es lindo convertir, pero nuestra tarea es defender. Hay que seguir trabajando y mejorando".

Lisandro Martínez: "No nos gusta que nos hagan goles"

En la misma línea se expresó Lisandro Martínez, quien valoró la identificación que existe entre el equipo y los hinchas argentinos. "Somos un equipo que representa muy bien a los argentinos. Hay una gran conexión y ellos se sienten representados".

El defensor del Manchester United aseguró que la ambición del grupo permanece intacta. "Estamos siempre pensando en mejorar. Vamos de menos a más y estamos muy centrados en el partido que viene".

También hizo autocrítica por las desatenciones defensivas. "No nos gusta que nos hagan goles. Tenemos que estar más concentrados. Igual es mejor que pase ahora".

Facundo Medina: "Tenemos que corregir errores"

Facundo Medina, otra de las alternativas que maneja Scaloni para la defensa, coincidió con sus compañeros al analizar el sufrido triunfo sobre Egipto. "Después de Egipto tenemos que corregir errores. Todos cometemos errores y es una Copa del Mundo, tenemos que estar concentrados".

El defensor también destacó la fortaleza del grupo y el compromiso de todos los futbolistas. "Nosotros tenemos que estar preparados y después el entrenador toma decisiones. Vamos paso a paso y ojalá podamos llegar hasta el final y ganar".

Sobre el desgaste físico que implica el Mundial, aseguró que la ilusión puede más que el cansancio. "Obviamente a veces terminás muerto, pero con la motivación que tenemos no se siente mucho. Aprovechamos el tiempo que tenemos para descansar".

Argentina enfrentará este sábado a Suiza desde las 22 (hora argentina) en el Kansas City Stadium, con el objetivo de meterse nuevamente entre los cuatro mejores seleccionados del mundo y seguir soñando con el bicampeonato.