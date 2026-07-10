Turistas fallecieron tratando de huir de los incendios en España

Gran parte de las víctimas eran turistas o residentes extranjeros, principalmente británicos y belgas. Varias personas murieron calcinadas dentro de sus vehículos mientras intentaban escapar de las llamas y otras fallecieron a pie tras abandonar sus autos. Según las autoridades, muchas de ellas siguieron rutas alternativas en lugar de los caminos oficiales de evacuación, lo que terminó convirtiéndose en una "trampa mortal".

Las llamas ya consumieron más de 3.000 hectáreas y obligaron a evacuar entre 600 y más de 1.000 personas de distintas localidades y campings cercanos. El operativo de emergencia incluye a más de 400 efectivos, entre bomberos, brigadistas, medios aéreos y unos 200 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que continúan trabajando para contener un incendio cuya evolución sigue siendo desfavorable.

Un poste caído, el accidente que desató la tragedia

La comuna de Almería investiga si la caída de un poste como este inició el incendio ante la sequía prolongada, el calor intenso y los vientos. (Foto: Gentileza El país.

La principal hipótesis es de la Guardia Civil y apunta a ese poste que cayó con un cable del tendido eléctrico sobre la vegetación seca junto a la antigua carretera N-340A, en las inmediaciones de Los Gallardos. Ese contacto habría generado las primeras llamas, que se expandieron en pocos minutos favorecidas por las altas temperaturas, el viento y la extrema sequedad del terreno.

Los investigadores centran sus peritajes en determinar a quién pertenecía la infraestructura. Tanto Endesa como Red Eléctrica descartaron que el cable formara parte de sus redes de distribución y aseguraron que se trataría de un tendido privado, sin suministro eléctrico desde hace años, que abastecía antiguamente a una vivienda y a un restaurante hoy abandonados.

Esa circunstancia abre un nuevo frente en la investigación, ya que las autoridades buscan establecer si existió una falta de mantenimiento que pudiera haber provocado la caída del poste o del cable.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afirmó que, si se confirma que el incendio fue provocado por el mal estado de esa instalación, "se exigirán todas las responsabilidades que correspondan".