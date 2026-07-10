[Video]: Qué investiga la Justicia tras el feroz ataque en Chimbas

Uno de los elementos más importantes de la causa son las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la propiedad. En la grabación, que ya está siendo analizada por los investigadores, puede verse que el ataque comenzó exactamente a las 22.14 y duró menos de un minuto.

También quedó registrado que descendieron al menos ocho personas armadas de los vehículos, mientras otro ocupante permanecía al volante para facilitar la fuga. Incluso no se descarta que una segunda movilidad haya participado del operativo desde un sector que no alcanza a captar la cámara.

Las imágenes muestran cómo varios de los agresores disparan repetidamente contra la vivienda, mientras otros se acercan hasta la puerta de ingreso e intentan forzarla a patadas. Antes de escapar, uno de ellos arroja una bomba molotov hacia el inmueble, aunque el artefacto finalmente no explotó.

Con este escenario, la principal tarea de la Fiscalía pasa por reconstruir el recorrido que realizaron los vehículos antes y después del ataque. Para eso ya comenzaron a relevar registros de cámaras de seguridad privadas y públicas ubicadas en distintos sectores de Chimbas con el objetivo de seguir el trayecto de los automóviles, identificar sus características y, eventualmente, establecer quiénes eran sus ocupantes.

En paralelo, el fiscal Mattar ordenó el análisis de las vainas servidas calibre 11,25 x 23 y de los proyectiles secuestrados por Criminalística. Las pericias balísticas buscarán determinar si las armas utilizadas fueron empleadas anteriormente en otros hechos delictivos ocurridos en la provincia, una información que podría resultar clave para orientar la investigación hacia determinados sospechosos.

Por ahora, los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis, aunque dos aparecen como las más firmes. La primera apunta a un posible ajuste de cuentas, teniendo en cuenta la violencia desplegada, la cantidad de personas que participaron y el hecho de que el objetivo haya sido exclusivamente esa vivienda. La otra línea analiza la existencia de un conflicto previo o algún tipo de disputa personal que pudiera haber desencadenado el ataque, ya que los agresores no intentaron ingresar a la propiedad ni cometer un robo, sino que llegaron directamente a disparar y luego escaparon.

Otra de las medidas impulsadas por la Fiscalía consiste en profundizar las declaraciones de vecinos y del propietario del inmueble para reconstruir si existieron amenazas, conflictos recientes o situaciones que puedan aportar contexto al expediente. Tampoco se descarta establecer si el hecho guarda alguna relación con otras investigaciones en curso o con personas que hayan tenido diferencias previas con los moradores de la vivienda.

Mientras avanzan esas diligencias, el fiscal Mattar continúa coordinando el trabajo conjunto entre Criminalística, la Comisaría 17ª y los investigadores judiciales. Por el momento no hay personas detenidas, pero las autoridades consideran que el análisis integral de las imágenes de seguridad, las pericias balísticas y el relevamiento de los vehículos utilizados serán determinantes para identificar a los responsables.