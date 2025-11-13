Scaloni confirmó que Messi será titular ante Angola

Por otro lado, el entrenador mantuvo el misterio sobre la formación que jugará el amistoso del viernes. “El equipo lo tengo decidido, va a ser un equipo totalmente de confianza y que ha jugado mucho junto. Muchos campeones del mundo estarán en cancha y la gente podrá disfrutarlos”, reveló.

Sobre el rival de turno, Scaloni le dio relevancia al partido y explicó la importancia de esta fecha FIFA. “Muchos de nuestros futbolistas se juegan el puesto para que nosotros podamos decidir la lista del Mundial. Es un rival complicado, que juega en su casa y con su gente”. Este viernes, en Luanda, Argentina cerrará un 2025 prometedor pensando en el Mundial.

Cuándo es el amistoso entre la Selección argentina y Angola

El partido entre Argentina y Angola se disputará este viernes 14 de noviembre desde las 13 (horario argentino) en Luanda. El encuentro se desarrollará en el Estadio 11 de Noviembre, sede con capacidad para 48 mil espectadores. La transmisión estará a cargo de TyC Sports.