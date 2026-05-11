Seis campeones del mundo quedaron afuera: las sorpresas de Scaloni en la prelista

image

El otro factor de ausencia recae en las decisiones del entrenador. Alejandro "Papu" Gómez es otra de las bajas respecto al anterior Mundial, pero su caso ya era previsible tras la sanción que recibió el jugador por haber dado positivo en un control antidoping, mientras jugaba en Sevilla.

Pero sí es una sorpresa la ausencia de Paulo Dybala -más allá de las lesiones que tuvo en el semestre-, quien se perderá la cita, al igual que Ángel Correa, hoy lejos de la elite futbolística, tras su decisión de emigrar a la liga mexicana.

La lista no solo fue noticia por las bajas, sino también por la presencia de 12 jugadores de la liga local. Entre ellos aparecieron seis futbolistas de River, cuatro de Boca y dos de Racing.

image

Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña (del Millonario) y Leandro Paredes (del Xeneize) ya eran figuras habituales en las convocatorias de la Selección, más allá de algunas ausencias, como el caso del zaguero, quien no fue al Mundial 2022. A ellos se le suman los juveniles Santiago Beltrán (de River Camp), Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda (de Boca Predio). Por su parte, la Academia fue representada por Facundo Cambeses y Gabriel Rojas.

image

Sin más ventanas FIFA para probar jugadores, Scaloni tiene 19 días para recortar la lista y presentar la definitiva nómina de 26, a sabiendas de que la Argentina de Messi, quien jugará su sexto Mundial y será récord, tendrá como objetivo la defensa del cinturón y la ambición de bordar una cuarta estrella en el escudo.