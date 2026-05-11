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Seis campeones del mundo quedaron afuera: las sorpresas de Scaloni en la prelista

El entrenador bajó del avión a algunas de sus viejas glorias, quienes lo acompañaron desde el principio de su ciclo en aquella Copa América 2019. También hay 12 jugadores del fútbol local.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, a pesar de que el calendario dice que aún restan 31 días de espera, Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de 55 jugadores que tendrán una chance de integrar la nómina final de 26. Entre las opciones, el técnico relegó a seis consagrados en Qatar 2022 y anotó a 12 del fútbol argentino.

La Selección disfrutó de sus tres años y medio como vigente campeona, tras aquella final interminable contra Francia, en la que Lionel Messi levantó la Copa hacia las nubes que cubrían el estadio Luisail. Aquel plantel estaba integrado por futbolistas que se retiraron del representativo nacional, como los casos de Ángel Di María y Franco Armani.

También aparece otro ítem lamentablemente habitual: los lesionados. En este caso, la Selección no podrá contar el defensor Juan Foyth, que a principios de este año sufrió la rotura del tendón de Aquiles en uno de sus tobillos, en un duelo entre Villarreal y Real Madrid por La Liga española (en la que ya se coronó el Barcelona).

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El otro factor de ausencia recae en las decisiones del entrenador. Alejandro "Papu" Gómez es otra de las bajas respecto al anterior Mundial, pero su caso ya era previsible tras la sanción que recibió el jugador por haber dado positivo en un control antidoping, mientras jugaba en Sevilla.

Pero sí es una sorpresa la ausencia de Paulo Dybala -más allá de las lesiones que tuvo en el semestre-, quien se perderá la cita, al igual que Ángel Correa, hoy lejos de la elite futbolística, tras su decisión de emigrar a la liga mexicana.

La lista no solo fue noticia por las bajas, sino también por la presencia de 12 jugadores de la liga local. Entre ellos aparecieron seis futbolistas de River, cuatro de Boca y dos de Racing.

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Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña (del Millonario) y Leandro Paredes (del Xeneize) ya eran figuras habituales en las convocatorias de la Selección, más allá de algunas ausencias, como el caso del zaguero, quien no fue al Mundial 2022. A ellos se le suman los juveniles Santiago Beltrán (de River Camp), Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda (de Boca Predio). Por su parte, la Academia fue representada por Facundo Cambeses y Gabriel Rojas.

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Sin más ventanas FIFA para probar jugadores, Scaloni tiene 19 días para recortar la lista y presentar la definitiva nómina de 26, a sabiendas de que la Argentina de Messi, quien jugará su sexto Mundial y será récord, tendrá como objetivo la defensa del cinturón y la ambición de bordar una cuarta estrella en el escudo.

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