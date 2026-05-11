El cuerpo técnico de la Selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni, envió formalmente a la FIFA la prelista oficial para el Mundial 2026. El certamen se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, y la Albiceleste buscará revalidar su título.
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Scaloni dio la prelista de la Selección: conocé los 55 nombres
Lionel Scaloni presentó la prelista para el Mundial 2026 con 55 jugadores. Futbolistas de River y Boca aparecen como alternativas para llegar a la Copa del Mundo.