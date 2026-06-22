Scaloni y el triunfo: "El mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento"

"Cuando el equipo rival te ataca con mucha gente, tenés que defenderte. La lectura del partido es fácil, está claro que se puede hacer mejor, pero estamos bien y competimos", agregó. "Alexis nos da juego de volante central, está bien fisicamente. Nos aporta mucho y estamos contentos", aseguró el DT sobre el mediocampista que tuvo un gran partido.

Sin embargo, el DT se deshizo en elogios para Messi: "Aún cuando el equipo estaba sufriendo, Leo (Messi) robó balones, estaba comprometido. Estar comprometido es por algo y eso es lo que genera él. Yo ya no sé más qué decir, nada alcanza".

Con respecto a la posible formación para afrontar el último partido del Grupo J, deslizó: "Si la situación lo permite, quiero darle minutos a todos los jugadores que podamos". Por último, Scaloni también destacó el apoyo de los argentinos que nuevamente coparon el estadio, esta vez en Dallas: "La gente se ilusiona con ver al equipo".