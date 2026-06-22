El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, expresó que Austria fue "un rival duro" tras el triunfo por 2 a 0 de la Selección argentina, aunque se mostró satisfecho por el desempeño del equipo: "Estamos os por haber clasificado".
Scaloni y el triunfo: "El mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento"
"Estamos contentos por haber clasificado", dijo el DT, que evaluará la posibilidad de modificar la formación inicial contra Jordania, para darle la posibilidad a varios jugadores que "se lo merecen".