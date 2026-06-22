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Scaloni y el triunfo: "El mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento"

"Estamos contentos por haber clasificado", dijo el DT, que evaluará la posibilidad de modificar la formación inicial contra Jordania, para darle la posibilidad a varios jugadores que "se lo merecen".

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, expresó que Austria fue "un rival duro" tras el triunfo por 2 a 0 de la Selección argentina, aunque se mostró satisfecho por el desempeño del equipo: "Estamos os por haber clasificado".

"Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento", expresó, sobre el trabajado partido que tuvo que afrontar ante los europeos.

El entrenador tuvo una charla durante el descanso de hidratación que cambió el partido: "A los jugadores le dijimos que había cosas por mejorar, pacientes, moviendo la pelota. El rival no quería salir y no había que apresurarse. Cuando tuvimos lugar generamos situaciones de gol".

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"Cuando el equipo rival te ataca con mucha gente, tenés que defenderte. La lectura del partido es fácil, está claro que se puede hacer mejor, pero estamos bien y competimos", agregó. "Alexis nos da juego de volante central, está bien fisicamente. Nos aporta mucho y estamos contentos", aseguró el DT sobre el mediocampista que tuvo un gran partido.

Sin embargo, el DT se deshizo en elogios para Messi: "Aún cuando el equipo estaba sufriendo, Leo (Messi) robó balones, estaba comprometido. Estar comprometido es por algo y eso es lo que genera él. Yo ya no sé más qué decir, nada alcanza".

Con respecto a la posible formación para afrontar el último partido del Grupo J, deslizó: "Si la situación lo permite, quiero darle minutos a todos los jugadores que podamos". Por último, Scaloni también destacó el apoyo de los argentinos que nuevamente coparon el estadio, esta vez en Dallas: "La gente se ilusiona con ver al equipo".

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