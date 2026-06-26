Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren

La fiscal María Paula Hertrig interviene en el caso y ya ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. En el lugar trabajaron bomberos, peritos y personal policial.

El antecedente

En marzo de este año, la periodista había chocado con su auto en Vicente López y se había negado a hacer el test de alcoholemia, una decisión que derivó en un acta de infracción por “POSITIVO ALCOHOLEMIA” y en el secuestro del vehículo.

El episodio ocurrió en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras con el mismo Honda City. Allí, impactó contra un Alfa Romeo conducido por otra mujer. El siniestro fue leve y solo dejó daños materiales.

Tras un llamado al 911, intervinieron agentes de la Comisaría de Vicente López Seccional 5ª de la Policía Bonaerense. Cuando llegaron, constataron que no había heridos y que personal del Municipio de Vicente López avanzaba con los controles de alcoholemia a ambas conductoras.

Fue en ese momento cuando Pais rechazó someterse a la prueba. Por esa negativa, se labró la infracción de tránsito y el auto fue trasladado al playón municipal. Después del procedimiento, la periodista se retiró del lugar acompañada por su ex marido y su hijo.

Ernestina País fue una reconocida periodista, conductora de televisión y radio argentina.

Desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación y alcanzó gran popularidad al frente de ciclos como Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg.

También condujo programas de entretenimiento, actualidad y radio en distintos canales y emisoras.

Además de su carrera profesional, en los últimos años habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones, convirtiéndose en una voz que promovía la importancia de pedir ayuda y abordar estas problemáticas sin estigmas.