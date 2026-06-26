Tras denuncias de vecinos, desbarataron un punto de venta de drogas: una detenida

Según la pesquisa, además de funcionar como un punto de comercialización de estupefacientes, el domicilio estaba relacionado con distintos hechos de vandalismo que afectaban a la zona, entre ellos daños al alumbrado público y el deterioro de espacios comunes.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron una importante cantidad de cocaína fraccionada para la venta, cerca de $400.000 en efectivo, teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el corte y embalaje de la sustancia.

La principal sospechosa, una mujer de 46 años señalada como responsable de la comercialización de los estupefacientes, fue detenida e imputada por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal para determinar si existen otras personas vinculadas a la actividad ilícita desarrollada en el lugar.