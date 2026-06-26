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Tras denuncias de vecinos, desbarataron un punto de venta de drogas: una detenida

El operativo fue realizado por el Departamento Drogas Ilegales tras una investigación judicial. Secuestraron cocaína fraccionada, cerca de $400.000 en efectivo, celulares y elementos utilizados para la comercialización. Una mujer de 46 años quedó detenida.

Un operativo llevado adelante por el Departamento Drogas Ilegales D-5 permitió desbaratar este miércoles un presunto búnker de venta de estupefacientes en Villa Chacabuco, Rivadavia. Como resultado del procedimiento, una mujer de 46 años fue detenida y quedó a disposición de la Justicia Federal.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal, en el marco de una investigación dirigida por el fiscal Francisco Maldonado, con la colaboración de la auxiliar fiscal Carolina Menéndez. Del procedimiento también participaron efectivos del Grupo Táctico G.E.R.A.S. y personal de Infantería.

De acuerdo con fuentes policiales, la investigación comenzó a partir de reiteradas denuncias de vecinos, que alertaban sobre el constante movimiento de personas en una vivienda del barrio. Las tareas de inteligencia permitieron identificar el inmueble, que presuntamente era utilizado para la venta de drogas al menudeo.

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Según la pesquisa, además de funcionar como un punto de comercialización de estupefacientes, el domicilio estaba relacionado con distintos hechos de vandalismo que afectaban a la zona, entre ellos daños al alumbrado público y el deterioro de espacios comunes.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron una importante cantidad de cocaína fraccionada para la venta, cerca de $400.000 en efectivo, teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el corte y embalaje de la sustancia.

La principal sospechosa, una mujer de 46 años señalada como responsable de la comercialización de los estupefacientes, fue detenida e imputada por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal para determinar si existen otras personas vinculadas a la actividad ilícita desarrollada en el lugar.

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