Un operativo llevado adelante por el Departamento Drogas Ilegales D-5 permitió desbaratar este miércoles un presunto búnker de venta de estupefacientes en Villa Chacabuco, Rivadavia. Como resultado del procedimiento, una mujer de 46 años fue detenida y quedó a disposición de la Justicia Federal.
Tras denuncias de vecinos, desbarataron un punto de venta de drogas: una detenida
El operativo fue realizado por el Departamento Drogas Ilegales tras una investigación judicial. Secuestraron cocaína fraccionada, cerca de $400.000 en efectivo, celulares y elementos utilizados para la comercialización. Una mujer de 46 años quedó detenida.