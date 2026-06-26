"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > ayuda

Piden ayuda para encontrar a Nahuel Alaniz, un joven de 27 años

El programa San Juan Te Busca difundió un pedido de colaboración para localizar a Nahuel Maximiliano Alaniz, de 27 años, quien fue visto por última vez el 25 de junio. Solicitan aportar cualquier información al 911.

El programa provincial San Juan Te Busca, dependiente del Ministerio Público Fiscal, difundió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Nahuel Maximiliano Alaniz, de 27 años, quien permanece desaparecido desde el 25 de junio de 2026.

Según la información oficial, el joven mide 1,70 metros, es de contextura mediana, tez blanca y ojos marrones. Además, posee cara alargada, cabello castaño claro y barba despoblada de color rojizo.

Entre las señas particulares, las autoridades destacaron que tiene dos tatuajes en el cuello: uno con el logo del conejo de Playboy y otro con el diseño de una flor, características que podrían facilitar su identificación.

Te puede interesar...

Al momento de su desaparición vestía pantalón de jean negro, zapatillas blancas, campera inflable negra y una gorra negra marca Bridgestone.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron a toda persona que pueda aportar información sobre su paradero que se comunique de manera inmediata y anónima al 911. Recordaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar fundamental para avanzar en la búsqueda.

Temas

Te puede interesar