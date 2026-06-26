El programa provincial San Juan Te Busca, dependiente del Ministerio Público Fiscal, difundió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Nahuel Maximiliano Alaniz, de 27 años, quien permanece desaparecido desde el 25 de junio de 2026.
Piden ayuda para encontrar a Nahuel Alaniz, un joven de 27 años
El programa San Juan Te Busca difundió un pedido de colaboración para localizar a Nahuel Maximiliano Alaniz, de 27 años, quien fue visto por última vez el 25 de junio. Solicitan aportar cualquier información al 911.