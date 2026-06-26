Piden ayuda para encontrar a Nahuel Alaniz, un joven de 27 años

Según la información oficial, el joven mide 1,70 metros, es de contextura mediana, tez blanca y ojos marrones. Además, posee cara alargada, cabello castaño claro y barba despoblada de color rojizo.

Entre las señas particulares, las autoridades destacaron que tiene dos tatuajes en el cuello: uno con el logo del conejo de Playboy y otro con el diseño de una flor, características que podrían facilitar su identificación.