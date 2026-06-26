Por la ventana: investigan el robo de $20 millones en un supermercado

El hecho fue descubierto este viernes, cerca de las 9:53, cuando el propietario del comercio, Federico Gálvez, de 45 años, llegó al local ubicado en la intersección de calles Barboza y Martínez Lopes y advirtió que había sido víctima de un robo.

Según las primeras actuaciones, los autores del hecho forzaron una ventana para ingresar al supermercado. Una vez en el interior, sustrajeron el DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad, una caja fuerte de hierro color blanco con cerca de $20 millones en efectivo, además de cortes de carne y botellas de fernet.