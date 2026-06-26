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Por la ventana: investigan el robo de $20 millones en un supermercado

Delincuentes ingresaron durante la madrugada a un supermercado de Media Agua, forzaron una ventana y escaparon con una caja fuerte que contenía unos $20 millones, además del DVR de las cámaras de seguridad, carne y bebidas alcohólicas.

La Justicia investiga un importante robo ocurrido en el departamento Sarmiento, donde delincuentes ingresaron al Supermercado Gálvez, en la localidad de Media Agua, y escaparon con una caja fuerte que contenía aproximadamente $20 millones en efectivo, además de otros elementos de valor.

El hecho fue descubierto este viernes, cerca de las 9:53, cuando el propietario del comercio, Federico Gálvez, de 45 años, llegó al local ubicado en la intersección de calles Barboza y Martínez Lopes y advirtió que había sido víctima de un robo.

Según las primeras actuaciones, los autores del hecho forzaron una ventana para ingresar al supermercado. Una vez en el interior, sustrajeron el DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad, una caja fuerte de hierro color blanco con cerca de $20 millones en efectivo, además de cortes de carne y botellas de fernet.

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Los investigadores creen que el ilícito se produjo durante la madrugada, aprovechando que el comercio permanecía cerrado.

La causa quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad, mientras efectivos de la Comisaría 8ª y de Brigada Sur trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y en distintas medidas para identificar a los responsables, que por el momento continúan prófugos.

La información fue confirmada por este diario tras consultas realizadas al periodista Félix Fernández, del portal Sarmiento al Día, y fuentes policiales vinculadas a la investigación.

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