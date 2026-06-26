La Justicia investiga un importante robo ocurrido en el departamento Sarmiento, donde delincuentes ingresaron al Supermercado Gálvez, en la localidad de Media Agua, y escaparon con una caja fuerte que contenía aproximadamente $20 millones en efectivo, además de otros elementos de valor.
Por la ventana: investigan el robo de $20 millones en un supermercado
Delincuentes ingresaron durante la madrugada a un supermercado de Media Agua, forzaron una ventana y escaparon con una caja fuerte que contenía unos $20 millones, además del DVR de las cámaras de seguridad, carne y bebidas alcohólicas.