Condenaron a un hombre por violencia de género aunque la víctima no declaró

La ausencia de la denunciante

Uno de los aspectos más relevantes del proceso fue que la condena se logró sin la declaración de la denunciante. La mujer fue citada en tres oportunidades, dos de ellas con auxilio de la fuerza pública, aunque no fue posible lograr su comparecencia al debate.

Pese a ello, el tribunal entendió que el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación resultó suficiente para acreditar la responsabilidad penal del acusado.

Los hechos

Según la investigación, los episodios ocurrieron en marzo de 2025 en el departamento Zonda, en el marco de una relación de pareja que se había extendido durante varios años.

Durante el juicio, la Fiscalía logró demostrar que el acusado ejercía violencia física, psicológica y verbal de manera reiterada contra la mujer. En el hecho que originó la causa, la golpeó con un elemento contundente, la tomó del cuello hasta hacerle perder el conocimiento, continuó agrediéndola físicamente, la ató de manos, la humilló y la amenazó de muerte.

Horas después, la víctima consiguió escapar y pedir ayuda a una vecina. Sin embargo, el agresor la obligó a regresar a la vivienda hasta que finalmente intervino personal policial.

La prueba fue clave

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que, si bien en los casos de violencia de género el testimonio de la víctima suele ser una prueba de gran importancia, la legislación argentina no exige su declaración como condición indispensable para dictar una condena.

En este caso, la acusación se sostuvo sobre una estrategia probatoria integral que incluyó informes del equipo interdisciplinario de CAVIG, pericias médicas, actuaciones policiales y otros elementos incorporados durante el debate.

Los informes técnicos permitieron contextualizar el ciclo de violencia padecido por la víctima y explicar las consecuencias psicológicas propias de este tipo de situaciones, conformando un cuadro probatorio que el tribunal consideró suficiente para reconstruir los hechos y dictar una sentencia condenatoria, aun sin la presencia de la denunciante en el juicio.