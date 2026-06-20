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Argentina entrenó y Scaloni tiene dos dudas en el once ante Austria

A puertas cerradas, los jugadores de la Selección Argentina realizaron la anteúltima práctica antes de la segunda fecha del Grupo J del Mundial.

La Selección Argentina se entrenó en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas a dos días del duelo ante Austria correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial. Lionel Scaloni ultimará detalles en la confección del once que saldrá a la cancha el próximo lunes desde las 14.00 en Dallas y los focos estuvieron puestos en la evolución de Gonzalo Montiel, quien se entrenó a la par de sus compañeros y podría ir al banco. A diferencia de los últimos días, la práctica de hoy fue a puertas cerradas.

Con la molestia de Montiel, que despejó una de las incógnitas y le daría el lugar en el equipo a Nahuel Molina, Scaloni mantiene dos dudas con respecto al equipo que paró en el debut ante Argelia. Thiago Almada podría dejarle su sitio a Nicolás González, un jugador mucho más explosivo para aprovechar los espacios que, a priori, dejaría una selección que presiona muy alto. La otra modificación se daría en el centro del ataque: Julián Álvarez tiene chances de arrebatarle el lugar a Lautaro Martínez.

El lateral de River se entrenó con botines y en campo durante toda práctica, a diferencia del viernes, que había hecho la primera parte junto a sus compañeros y luego trabajó de manera. Debido a la levedad de su lesión, formará parte del banco de suplentes y hasta podría sumar minutos ante el seleccionado europeo. De cara al partido ante Jordania, del próximo sábado a las 23.00 también en Dallas, estará a disposición del cuerpo técnico.

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El resto del once sería el mismo que goleó 3 a 0 a Argelia en el estreno. Emiliano Martínez se mantendría en el arco; Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina serían los otros tres integrantes de la defensa; en el mediocampo Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister parecen inamovibles; mientras que Lionel Messi será titular nuevamente en busca de seguir rompiendo récords en este Mundial.

Si en el entrenamiento de este sábado continúan con la evolución mostrada hasta el momento, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico podrían sumar minutos por primera vez en este Mundial.

FUENTE: TyC Sports

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