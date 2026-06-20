La Selección Argentina se entrenó en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas a dos días del duelo ante Austria correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial. Lionel Scaloni ultimará detalles en la confección del once que saldrá a la cancha el próximo lunes desde las 14.00 en Dallas y los focos estuvieron puestos en la evolución de Gonzalo Montiel, quien se entrenó a la par de sus compañeros y podría ir al banco. A diferencia de los últimos días, la práctica de hoy fue a puertas cerradas.
Argentina entrenó y Scaloni tiene dos dudas en el once ante Austria
A puertas cerradas, los jugadores de la Selección Argentina realizaron la anteúltima práctica antes de la segunda fecha del Grupo J del Mundial.