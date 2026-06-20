Argentina entrenó y Scaloni tiene dos dudas en el once ante Austria

Con la molestia de Montiel, que despejó una de las incógnitas y le daría el lugar en el equipo a Nahuel Molina, Scaloni mantiene dos dudas con respecto al equipo que paró en el debut ante Argelia. Thiago Almada podría dejarle su sitio a Nicolás González, un jugador mucho más explosivo para aprovechar los espacios que, a priori, dejaría una selección que presiona muy alto. La otra modificación se daría en el centro del ataque: Julián Álvarez tiene chances de arrebatarle el lugar a Lautaro Martínez.

El lateral de River se entrenó con botines y en campo durante toda práctica, a diferencia del viernes, que había hecho la primera parte junto a sus compañeros y luego trabajó de manera. Debido a la levedad de su lesión, formará parte del banco de suplentes y hasta podría sumar minutos ante el seleccionado europeo. De cara al partido ante Jordania, del próximo sábado a las 23.00 también en Dallas, estará a disposición del cuerpo técnico.