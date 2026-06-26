El CIN celebró el fallo para la universidad pública: "Se hizo justicia"

Asimismo, el Consejo afirmó que la resolución constituye "un avance institucional de enorme trascendencia", ya que no solo reafirma la legitimidad del reclamo del sistema universitario, sino que también demuestra que la defensa de la educación pública puede encontrar respaldo en las instituciones democráticas cuando se sostiene con responsabilidad, perseverancia y fundamentos sólidos.

En el comunicado también señalan que este fallo representa uno de los hitos más importantes de los últimos años en la defensa del sistema universitario argentino y pone en valor la unidad de la comunidad universitaria junto con el acompañamiento de distintos sectores de la sociedad, del Congreso de la Nación y del Poder Judicial.

No obstante, el CIN advirtió que la decisión judicial no constituye el punto final del proceso. "Es un paso decisivo, aunque todavía queda un largo camino por recorrer", expresa el documento, en referencia a la necesidad de garantizar el efectivo cumplimiento del fallo y avanzar en la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

Finalmente, el organismo convocó a reconocer este logro como el resultado de un esfuerzo colectivo y reafirmó su compromiso de seguir impulsando las acciones necesarias para consolidar un sistema universitario plenamente financiado, fortalecido y al servicio del desarrollo del país.