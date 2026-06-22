Scaloni, cauteloso: "No hay partido fácil en este Mundial"

"Teníamos que empezar con esa pregunta, ¿verdad? Estamos bien. No hay mucho que decir al respecto. Preferiría no agregar nada más sobre eso", señaló.

Además, aprovechó la ocasión para enviar un saludo especial por el Día del Padre. "Especialmente a mi viejo", expresó el entrenador campeón del mundo.

Respeto por Austria y cautela ante una posible clasificación

Luego de la contundente victoria por 3 a 0 frente a Argelia en el debut, Argentina tiene la posibilidad de asegurar su clasificación a la siguiente ronda, pero Scaloni evitó cualquier exceso de confianza.

"Austria es un rival difícil, con muy buenos jugadores. Presiona bien e hizo una gran clasificación. Sin dudas será un partido complicado. No hay partido fácil en este Mundial", advirtió.

El entrenador destacó que el equipo se encuentra preparado para afrontar el desafío y remarcó que la exigencia del torneo obliga a mantener la concentración en cada encuentro.

La respuesta a Ancelotti

Consultado por recientes declaraciones del entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, Scaloni interpretó los dichos como un reconocimiento al trabajo realizado por la Selección argentina.

"Entendí muy bien lo que Ancelotti dijo sobre nosotros. Nos motivó. Fue más un cumplido que una crítica. Tenemos que ver qué entienden las personas por intensidad. No hay muchos equipos que salgan a presionar alto", afirmó.

Un deseo para Messi en su cumpleaños

En la conferencia también hubo espacio para hablar de Lionel Messi, quien celebra su cumpleaños número 39 durante la concentración mundialista.

Ante la consulta sobre qué le desea al capitán argentino, Scaloni respondió con sencillez: "Que sea feliz".

Un Mundial que sigue sorprendiendo

El seleccionador argentino confesó que sigue de cerca todos los partidos de la Copa del Mundo y que aprovecha la concentración para analizar tendencias y comportamientos tácticos.

"Los partidos tratamos de verlos todos. Está bueno porque se aprende un montón de cosas y, sobre todo, nos gusta", comentó, revelando incluso que estaba observando el final del encuentro entre Uruguay y Cabo Verde mientras uno de sus futbolistas brindaba declaraciones.

Respecto de la evolución del seleccionado nacional desde la conquista del Mundial de Qatar 2022, Scaloni destacó la continuidad de una idea futbolística.

"Seguimos una línea de juego. El equipo da muestras de que siempre quiere mejorar", sostuvo.

También remarcó que el dominio de la posesión no siempre es posible en todos los encuentros.

"No siempre se puede ser dominador del balón en un partido, pero lo importante es que el equipo reacciona cuando pasa eso", explicó.

Por último, reflexionó sobre la evolución táctica del fútbol en la actual Copa del Mundo y reconoció que existen situaciones difíciles de interpretar.

"Intentamos ver hacia dónde va la Copa del Mundo, que es un poco difícil saber. Hay situaciones muy extrañas, así que al final las estadísticas son bastante engañosas", concluyó.

Con el pase a la siguiente ronda en juego, Argentina afrontará este lunes una nueva prueba en Dallas, donde buscará ratificar su candidatura y seguir avanzando en el Mundial 2026.