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Venezuela actualizó la cantidad de fallecidos por los terremotos

Al menos 589 personas murieron y 2980 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron principalmente la capital venezolana, Caracas, y el estado de La Guaira.

Al menos 589 personas murieron y 2980 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados la noche del miércoles que afectaron principalmente la capital venezolana, Caracas, y el estado de La Guaira, de acuerdo con un balance oficial dado a conocer por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró al estado de La Guaira como zona de desastre natural. En ese distrito se registraron escenas de saqueos a comercios y viviendas derrumbadas.

El gobierno de Venezuela precisó que se contabilizan 157 personas desaparecidas y 200 atrapadas bajo los escombros a causa de los potentes sismos. Además, de producirse cerca de 214 réplicas posteriores a los temblores del miercoles.

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Esta cifra oficial contrasta con el reporte en línea de la página Desaparecidos Terremoto Venezuela, que estimó la cantidad de desaparecidos en 23.008.

Asimismo, un total de 2.927 familias se encuentran damnificadas a causa de los sismos. Respecto a los daños materiales, el jefe del Parlamento venezolano informó que al menos 250 edificios resultaron afectados o destruidos.

Rodríguez anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal “VENApp” para centralizar los reportes de personas desaparecidas, e instó a los familiares que no han logrado establecer contacto con sus allegados a formalizar la denuncia de inmediato.

Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos”, enfatizó el dirigente oficialista en alusión a las labores de salvamento en las estructuras colapsadas.

Rodríguez formuló un llamado a la población venezolana a mantener la "calma y la unidad nacional" frente a los destrozos ocasionados por los movimientos telúricos.

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