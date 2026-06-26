Venezuela actualizó la cantidad de fallecidos por los terremotos

Esta cifra oficial contrasta con el reporte en línea de la página Desaparecidos Terremoto Venezuela, que estimó la cantidad de desaparecidos en 23.008.

Asimismo, un total de 2.927 familias se encuentran damnificadas a causa de los sismos. Respecto a los daños materiales, el jefe del Parlamento venezolano informó que al menos 250 edificios resultaron afectados o destruidos.

Rodríguez anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal “VENApp” para centralizar los reportes de personas desaparecidas, e instó a los familiares que no han logrado establecer contacto con sus allegados a formalizar la denuncia de inmediato.

“Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos”, enfatizó el dirigente oficialista en alusión a las labores de salvamento en las estructuras colapsadas.

Rodríguez formuló un llamado a la población venezolana a mantener la "calma y la unidad nacional" frente a los destrozos ocasionados por los movimientos telúricos.