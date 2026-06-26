Al menos 589 personas murieron y 2980 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados la noche del miércoles que afectaron principalmente la capital venezolana, Caracas, y el estado de La Guaira, de acuerdo con un balance oficial dado a conocer por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Venezuela actualizó la cantidad de fallecidos por los terremotos
Al menos 589 personas murieron y 2980 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron principalmente la capital venezolana, Caracas, y el estado de La Guaira.