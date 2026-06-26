Venezuela: rescataban a una embarazada y terminó dando a luz entre los escombros

El nacimiento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se escucha el primer llanto del recién nacido, un momento que emocionó a quienes participaban del rescate.

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Minutos después, tanto la madre como el bebé fueron trasladados a un centro de salud, donde permanecen estables y fuera de peligro, según informaron las autoridades.

El hecho ocurrió mientras continúan las tareas de búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron severamente al país y provocaron una de las mayores catástrofes naturales de su historia reciente. Hasta el momento, el desastre dejó al menos 920 víctimas fatales, mientras los equipos de emergencia siguen trabajando entre los escombros y frente a las constantes réplicas.

En medio de la devastación, el nacimiento del bebé se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras y en un símbolo de esperanza para la población venezolana.