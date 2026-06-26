En medio de la tragedia que atraviesa Venezuela tras los fuertes terremotos que sacudieron al país, una historia logró abrirse paso entre el dolor. Una mujer embarazada dio a luz mientras era rescatada de un edificio colapsado en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos.
Venezuela: rescataban a una embarazada y terminó dando a luz entre los escombros
Una mujer embarazada comenzó el trabajo de parto mientras era rescatada de un edificio colapsado en La Guaira. Vecinos y rescatistas asistieron el nacimiento en plena calle, en medio de la devastación provocada por los terremotos.