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Venezuela: rescataban a una embarazada y terminó dando a luz entre los escombros

Una mujer embarazada comenzó el trabajo de parto mientras era rescatada de un edificio colapsado en La Guaira. Vecinos y rescatistas asistieron el nacimiento en plena calle, en medio de la devastación provocada por los terremotos.

En medio de la tragedia que atraviesa Venezuela tras los fuertes terremotos que sacudieron al país, una historia logró abrirse paso entre el dolor. Una mujer embarazada dio a luz mientras era rescatada de un edificio colapsado en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos.

Según relataron testigos y rescatistas, la mujer permanecía atrapada entre los escombros cuando comenzó el trabajo de parto. Ante la urgencia, bomberos, personal de emergencias y vecinos improvisaron un espacio de asistencia en plena calle, rodeados de bloques de cemento, hierros retorcidos y polvo.

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"No había tiempo para trasladarla. El bebé ya estaba naciendo y tuvimos que actuar ahí mismo, entre las piedras", contó uno de los bomberos que participó del operativo.

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El nacimiento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se escucha el primer llanto del recién nacido, un momento que emocionó a quienes participaban del rescate.

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Minutos después, tanto la madre como el bebé fueron trasladados a un centro de salud, donde permanecen estables y fuera de peligro, según informaron las autoridades.

El hecho ocurrió mientras continúan las tareas de búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron severamente al país y provocaron una de las mayores catástrofes naturales de su historia reciente. Hasta el momento, el desastre dejó al menos 920 víctimas fatales, mientras los equipos de emergencia siguen trabajando entre los escombros y frente a las constantes réplicas.

En medio de la devastación, el nacimiento del bebé se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras y en un símbolo de esperanza para la población venezolana.

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