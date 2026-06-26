Boca incorpora al arquero colombiano Álvaro Montero

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme aceleró en las últimas horas y terminó de encaminar una operación que le permitirá al Xeneize sumar experiencia, presencia internacional y competencia fuerte bajo los tres palos.

El arquero había llegado a Vélez a comienzos de 2026, cedido desde Millonarios de Colombia, y rápidamente se ganó un lugar importante en el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Sus rendimientos llevaron al Fortín a avanzar por la compra de su ficha, aunque la propuesta de Boca modificó el escenario y terminó inclinando la negociación.

La búsqueda de un arquero tomó fuerza en Boca después de la lesión de Agustín Marchesín y de un semestre en el que Leandro Brey no logró consolidarse definitivamente como titular.

En ese contexto, Arruabarrena tendrá ahora una nueva alternativa de jerarquía para uno de los puestos más sensibles del equipo.

Montero cuenta con recorrido en el fútbol colombiano, experiencia en la Selección y una adaptación reciente al fútbol argentino, donde mostró buenas respuestas con la camiseta de Vélez.

La llegada del arquero representa un movimiento fuerte en el mercado de pases de Boca, que pretende rearmar su plantel para afrontar las competencias del segundo semestre.