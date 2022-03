Scaloni: "A Messi hay que disfrutarlo ahora"

A Scaloni también le preguntaron por el posteo de Ángel Di María, que confirmó que su partido en la Bombonera había sido el último con la camiseta Argentina en nuestro país, dejando abierta la chance de su retiro de la Selección luego de la Copa del Mundo de Qatar. "No vi el posteo de Ángel, no sé si lo dijo por este año...No sé qué pasa por su cabeza pero si fue el último, mejor no pudo haber salido. Igual, hace tiempo tuve una charla con ellos y les manifesté la idea de que sea el entrenador de turno el que decida cuando tienen que dejar la selección y no ellos. Disfrutémoslos", afirmó.

Leé la conferencia completa de Scaloni:

Sobre Nico González y Dybala:

"Cuando fue lo de Ángel, Nico González estaba muy bien y eran sus primeros partidos, quizá tener a la sombra a Angel iba a ser que no explotara todo su potencial. Cuando Nico ya se sentía parte del grupo, ya podían convivir los dos, que era lo que realmente queríamos. Siempre fui claro con Ángel y siempre le dije que no estaba afuera del proceso de la Seleccion Dybala lo mismo, es un jugador valido. Pero no ha tenido continuidad que quisiera y q nos quisiéramos, entonces cuando vino no ha estado al máximo, entonces te hace dudar. Por eso decidimos que se ponga bien, que juegue en su club, que marque las diferencias como hace cuando juega, y después nosotros tomaremos las decisiones".

Sobre el liderazgo de Messi:

"Creo que el liderazgo es natural y los compañeros ven en Leo lo mismo que ven ustedes. Admiración, ver que el equipo alrededor de él va progresando... Esperemos que esto siga asi, habrá momentos difíciles porque tampoco se puede jugar siempre bien y ganar... Se vienen cosas importantes y difíciles".

Sobre la eliminación de Italia:

"El fútbol es tan difícil e impredecible que Italia se ha quedado afuera. Es una de las mejores selecciones del mundo, campeona de Europa, juega bien al fútbol... Si nos toca enfrentarlos, será un partido contra una selección muy competitiva. Para mí era candidato a ganar el Mundial".

Sobre el legado de Pekerman:

"Si pensamos que un jugador tiene nivel para jugar, jugará con 17, 18 o 35 años. Y después el comportamiento que José siempre nos ha remarcado. Lo dije el otro día y se lo dije a él en persona, estamos eternamente agradecidos por todo lo que nos enseñó y los que nos dio. Todos los cuerpos técnicos, las juveniles, es estar todos juntos. Es el único objetivo y que en el futuro, cuando nosotros no estemos, que la Selección se siga nutriendo de esos jugadores".

Sobre el sistema y la idea de juego:

"El equipo se siente cómodo con tres volantes de juego, otro un poco más vertical y dos delanteros. Tenemos claro que esa es la manera de jugar del equipo, como también que no todos los partidos serán como el viernes. Quizá tengamos que compartir la posesión, entonces tenemos que saber los momentos del partido, pero siempre con una identidad, que eso es marcado. Más allá de quién juegue o no, el equipo lo sabe".

Sobre Montiel y Julián Álvarez:

"No me gusta hablar individualmente. Pero confío en ellos plenamente. Julián es el chico de moda hoy acá en Argentina, lo adoramos, pero lo evaluamos y no tiene que ver con si juega o no".

Sobre el invicto y en qué se debe mejorar:

"¿En qué mejorar? Muchas, muchas... No creo que haya equipo perfecto. El que es casi perfecto también tiene para mejorar. Y lo que se hace bien, intentar que se siga haciendo bien. Tenemos cosas para mostrarles a los jugadores que se pueden hacer mejor y que el rival no tenga momentos para hacernos entrar en dificultad".

"Tenemos que estar preparados para dar vuelta la situaciones cuando en algún momento esto se pueda torcer. Es importante tener distintas opciones de esquemas, esto en definitiva es un juego de ajedrez y el equipo sabe jugar de las maneras que le propongan".

Sobre el Mundial en noviembre y la preparación:

"Es algo nuevo para todas las selecciones, porque no tenés la posibilidad de preparar el Mundial como se hacía antes. Ahora no va a estar eso. Intentaremos negociar con los clubes para que los jugadores lleguen de la mejor manera, pero no puedo decir mucho más hasta que no llegue la fecha. Esperemos tener a los jugadores cuanto antes, eso es lo importante, pero parece que va a estar difícil".

Sobre el sorteo:

"El sorteo no cambia mucho porque el análisis de los rivales lo venimos haciendo y cuando esté el sorteo profundizaremos, la posibilidad de ir a verlos, lo que hace todo el mundo...

Sobre el apodo de "la Scaloneta":

"La verdad, me pone incómodo. Pero no puedo hacer mucho, sólo agradecer el cariño de la gente para con la Selección. Si a la gente le gusta, la pasa bien con el equipo, está bien. Pero la verdad es que me pone incómodo".

Sobre jugar un Mundial:

"Bueno, yo jugué un partido. Tampoco es que jugué tanto. Pero la sensación es única, indescriptible, no creo que se compare con otra cosa. Lo que les voy a decir a mis jugadores es que lo disfruten".

Sobre la conexión del equipo con la gente:

"Me llena de orgullo que la gente se sienta identificada. Después, todo lo que pasa en la cancha, en la calle, me pone incómodo porque no soy de expresar mucho. Pero bueno, el agradecimiento es enorme. Pero lo que se está viviendo, ojalá sea siempre. Porque no he visto Selección que no se brinde, no es que estos chicos se brindan más que otros, ahora se dieron las cosas. La gente tiene que entender que cuando no estemos y estos chicos no estén, los que vengan, serán lo mismo. Jugar con esta camiseta siempre será lo máximo. Ojalá la gente entienda eso porque esa conexión es básica y te da un plus. Después, gana uno y si pensamos sólo en ganar, ahí es donde erramos".

Sobre los candidatos al Mundial:

"Estamos para competir con cualquier selección, podemos ganar y podemos perder también. Sería muy fácil decir que somos candidatos, y estaría mintiendo. Pero que vamos a competir, no tengas dudas...".