La cita contará con la participación de damas y varones de las categorías 4 y 5 años, Menores y divisiones comprendidas entre 2008 y 2020. Los participantes llegarán desde provincias como La Rioja, Catamarca, Mendoza, Chaco, Santiago del Estero y San Juan, entre otras, para formar parte de una jornada que marcará el cierre del campeonato nacional.

La organización estará a cargo de la Escuela de Ciclismo Juventud del Norte, mientras que la fiscalización corresponderá a la Comisión Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil Nacional, la Federación Ciclista Sanjuanina y la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.