San Juan será sede de la última fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil 2026, una competencia que reunirá a aproximadamente 200 jóvenes pedalistas de distintos puntos del país. La jornada se desarrollará este domingo 22 de noviembre en el Circuito El Pinar, departamento Rivadavia, con concentración prevista para las 8 y largadas desde las 8:30.
San Juan recibirá el cierre del Campeonato Nacional de Infanto Juvenil
La última fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil se desarrollará el domingo, desde las 8, en el Circuito El Pinar.