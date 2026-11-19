Uno de los principales atractivos del espacio será un árbol inspirado en especies autóctonas de la provincia, como el aguaribay o el algarrobo. Allí, las infancias podrán dibujar a sus familias en hojas de cartón troqueladas y colgarlas en sus ramas, construyendo una obra colectiva que irá tomando forma a lo largo de las jornadas de la celebración.

Otra de las experiencias interactivas será la Fotografía Familiar del Tiempo, una actividad desarrollada con inteligencia artificial que permitirá a los visitantes retratarse en una escenografía ambientada en una casa colonial sanjuanina de principios del siglo XIX.