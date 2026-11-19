En el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano presentará una propuesta institucional centrada en las familias sanjuaninas y en el acompañamiento estatal a lo largo de las distintas etapas de la vida.
La propuesta del Ministerio de Familia para los sanjuaninos en la FNS 2026
El stand contará con un árbol interactivo autóctono para que dibujen los niños, retratos con inteligencia artificial ambientados en el siglo XIX y una tienda que exhibirá lonas confeccionadas por personas con discapacidad.