Vialidad Nacional San Juan difundió el reporte oficial correspondiente a este jueves 19 de noviembre de 2026 sobre la transitabilidad de los caminos en la provincia. De acuerdo con el organismo, todas las rutas nacionales del territorio sanjuanino se encuentran actualmente transitables con precaución.
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Cómo están las rutas nacionales de San Juan en la mañana de este jueves
Según el parte emitido por Vialidad Nacional durante la mañana de este jueves 19 de noviembre, la totalidad de la red vial nacional en la provincia de San Juan se encuentra habilitada para circular, aunque se solicita hacerlo con precaución.