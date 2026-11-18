En el marco de su agenda oficial en San Juan, la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, recorrió distintos establecimientos educativos del departamento Albardón y destacó las políticas pedagógicas que impulsa la provincia. "Visité las escuelas innovadoras, que me parecen una maravilla, y también estuve en una escuela primaria", afirmó la funcionaria nacional tras interiorizarse sobre las propuestas locales de enseñanza.
Pettovello elogió la innovación educativa en San Juan y recorrió Ex Casa Activa
La ministra de Capital Humano de la Nación visitó escuelas en Albardón junto a Silvia Fuentes para interiorizarse sobre los planes de alfabetización. Además, recorrió con el gobernador Marcelo Orrego el futuro complejo residencial que albergará a unos 100 niños.