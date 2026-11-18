Acompañada por la ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, Pettovello visitó la Escuela Ejército de los Andes, donde conoció en detalle el funcionamiento del Plan Provincial de Alfabetización "Comprendo y Aprendo" y su articulación con "Escuelas Alfa en Red". Durante la jornada, las autoridades recorrieron las aulas y dialogaron con los equipos sobre lectura, escritura y seguimiento de los aprendizajes. Posteriormente, se trasladaron a la Escuela Secundaria Juan Mantovani para interiorizarse sobre el programa "Secundarias Innovadoras", manteniendo un intercambio con directivos, docentes y estudiantes.

Recorrida con Orrego en Ex Casa Activa

Como parte de las actividades oficiales, el gobernador Marcelo Orrego recibió a la ministra nacional y la acompañó en una visita al edificio de la ex Casa Activa, predio donde el Gobierno provincial proyecta poner en funcionamiento un complejo residencial destinado a niños sin cuidados parentales.