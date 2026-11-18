La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, arribó este miércoles 18 de noviembre a San Juan para cumplir con una actividad oficial en la provincia. De acuerdo con la agenda difundida, a las 11:20 horas visitará las instalaciones de la ex Casa Activa, predio que será destinado como futuro hogar para niños sin cuidados parentales.
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Sandra Pettovello llegó a San Juan y visitará un hogar de niños
La ministra de Capital Humano de la Nación recorrerá a las 11:20 el predio donde funcionó Casa Activa. El espacio será destinado al cuidado de infancias sin cuidados parentales bajo la órbita del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.