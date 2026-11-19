Un efectivo de la Policía Comunal de Rivadavia protagonizó un rescate en el departamento Rivadavia al arrojarse al canal paralelo a la avenida Ignacio de la Roza para salvar a un perro que era arrastrado por el agua.
Un policía se tiró al canal para salvar a un perro que era arrastrado por la corriente
El agente Emmanuel Ortiz realizaba recorridas de prevención cerca de la UCC cuando advirtió que un can de gran tamaño era arrastrado por la corriente. Fue llevado unos 50 metros por el agua, logró rescatarlo y ambos resultaron ilesos.