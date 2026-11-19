El episodio ocurrió mientras el agente Emmanuel Ortiz realizaba tareas de prevención en la zona. Al circular a la altura de la Universidad Católica de Cuyo (UCC), un vecino alertó con señas sobre la situación: un perro de gran tamaño había caído al canal y avanzaba arrastrado por la corriente, en un momento en que el cauce presentaba un importante caudal y se encontraba casi lleno.

De acuerdo con el reporte policial, estudiantes de un establecimiento educativo cercano ya habían intentado sacar al animal sin lograrlo. Ante el riesgo, Ortiz dejó sus pertenencias en el patrullero y se lanzó de inmediato al agua. La fuerza de la corriente arrastró al efectivo unos 50 metros hasta que consiguió alcanzar al perro y ponerlo a resguardo fuera del canal.