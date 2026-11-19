El sábado 21 de noviembre tendrá dos compromisos: a las 15:00 jugarán Defensa y Justicia (4° A) ante Barracas Central (5° B) en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, con Pablo Echavarría como juez y transmisión de ESPN Premium; luego, a las 17:00, Argentinos Juniors (2° B) recibirá a Independiente (7° A) en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Jorge Baliño y televisación de TNT Sports.

El domingo 22 de noviembre concentrará la mayor actividad con tres encuentros: desde las 16:00, Rosario Central (1° B) enfrentará a Gimnasia de Mendoza (8° A) en el Gigante de Arroyito, estadio que estrenó la tercera bandeja de la platea del río en el triunfo 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, con Leandro Rey Hilfer como árbitro y emisión de ESPN Premium.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón posee localía asegurada hasta semifinales por su primer puesto en la Zona B y, si avanza, chocará contra el vencedor de Defensa y Justicia y Barracas Central.

A las 19:00, River (4° B) recibirá a Lanús (5° A ) en el estadio Monumental, con Pablo Dóvalo como juez y pantalla de TNT Sports.

A las 22:00, Instituto (1° A) se medirá con Huracán (8° B) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje de Darío Herrera y señal de ESPN Premium.

Los octavos de final continuarán el lunes 23 de noviembre a las 17:00 con el duelo entre Gimnasia de La Plata (3° B) y Newell’s (6° A) en el estadio Juan Carmelo Zerillo, arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado por TNT Sports.

El cierre llegará el miércoles 25 de noviembre a las 21:00 en La Bombonera, donde Boca (2° A) recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza (7° B) con Luis Lobo Medina como juez y transmisión de ESPN Premium.

El primer cuadro agrupa los cruces Instituto ante Huracán, River frente a Lanús, Argentinos Juniors contra Independiente y Vélez ante Belgrano, mientras que el segundo reúne a Rosario Central frente a Gimnasia de Mendoza, Defensa y Justicia contra Barracas Central, Boca ante Independiente Rivadavia y Gimnasia de La Plata frente a Newell’s.

En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, la reglamentación establece un tiempo suplementario de 30 minutos dividido en dos períodos de 15 y, si persiste la igualdad, definición por tiros desde el punto penal.

Los cuartos de final se jugarán el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, y la gran final se disputará el sábado 12 de diciembre de 2026 en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con horario a confirmar.

Octavos de Final:

Viernes 20 de noviembre

20.00; Vélez - Belgrano (Árbitro: Yael Falcón Pérez)

Sábado 21 de noviembre

15.00; Defensa y Justicia - Barracas Central (Árbitro: Pablo Echavarría)

17.00; Argentinos - Independiente (Árbitro: Jorge Baliño)

Domingo 22 de noviembre

16.00; Rosario Central - Gimnasia (Mza.) (Árbitro: Leandro Rey Hilfer)

19.00; River - Lanús (Árbitro: Pablo Dovalo)

22.00; Instituto - Huracán, en estadio Mario A. Kempes (Árbitro: Darío Herrera)

Lunes 23 de noviembre

17.00; Gimnasia (LP) - Newell's (Árbitro: Nicolás Ramírez)

Miércoles 25 de noviembre