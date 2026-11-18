Son dos mediciones diferentes. Una refleja qué proporción del dinero prestado está en mora; la otra, cuántas personas tienen al menos una deuda con atrasos, aunque puedan mantener otros compromisos al día.

Un cambio en la tendencia nacional

A nivel nacional, el 18,2% del crédito destinado a las familias estaba en situación irregular durante septiembre. El indicador retrocedió 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto. La variación es leve, pero representa un cambio frente al avance que había mostrado la morosidad en los meses anteriores.

La comparación interanual, de todos modos, refleja la dimensión del deterioro acumulado. El porcentaje de crédito en mora aumentó 8,6 puntos frente a septiembre de 2025. También creció la cantidad de personas con atrasos: el 26,9% de los deudores registró al menos una obligación irregular, 7,2 puntos más que un año atrás.

El financiamiento a las personas físicas alcanzó los $104,6 billones, con una suba real del 0,8% en el mes y del 3,1% interanual. Es decir, el crédito siguió creciendo mientras una parte importante de los hogares tuvo dificultades para cumplir con sus pagos.

La diferencia entre bancos y prestamistas no bancarios

El informe también permite observar diferencias importantes según el tipo de entidad. En septiembre, la morosidad por monto llegó al 15,9% en el sistema financiero, mientras que entre los proveedores no financieros de crédito alcanzó el 31,8%.

En este último grupo se encuentran plataformas de préstamos, prestamistas no bancarios y emisoras no bancarias de tarjetas. Aunque concentran el 14,7% del financiamiento a las personas físicas, registran niveles de incumplimiento mucho más altos que los bancos.

La comparación interanual muestra que la mora aumentó 7,9 puntos porcentuales en el sistema financiero y 12,2 puntos entre los proveedores no financieros.

En el ranking provincial, La Pampa presentó el menor porcentaje de crédito en mora, con el 9,4%, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (12,3%) y Entre Ríos (14,5%). San Juan continúa entre los distritos con mayores registros, tanto por el monto de los préstamos impagos como por la cantidad de personas con al menos una deuda irregular.