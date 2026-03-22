Salieron las entradas para Argentina-Mauritania: cuestan $490 mil

El plan del DT Lionel Scaloni es que la Albiceleste trabaje durante toda la semana en Ezeiza y luego juegue ese partido para mantener al equipo activo antes del máximo certamen que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

El último encuentro oficial del equipo dirigido por Lionel Scaloni fue ante Angola, con victoria por 2-0 el 14 de noviembre de 2025. Esta ventana de marzo es la última fecha FIFA antes de la Copa del Mundo.

Al término del partido entre la Selección Argentina y la de Mauritania se realizará un mega show de fuegos artificiales que tendrán luego en vivo a Pablo Lescano y Mala Fama cantando sus hits más conocidos.

Los valores de los tickets para Argentina y Mauritania

General: $ 90.000

General menor a popular (hasta 10 años): $ 25.000

Platea alta k: $ 150.000

Platea alta (h-i-j-f-g): $ 200.000

Platea baja “l”: $ 350.000

Platea media c, d, m: $ 330.000

Platea media a, b: $ 350.000

Preferencial: $ 490.000