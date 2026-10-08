Romero y Espinoza analizaron el triunfo argentino ante Francia Sub19

Espinoza reconoció que la ansiedad puede jugar en contra en partidos de esta magnitud. “Estamos jugando un Mundial, capaz que se nos va la cabeza”, explicó al referirse a los momentos en los que Argentina se desordena y permite que el rival aproveche las oportunidades. También destacó el trabajo del entretiempo para corregir errores y ajustar la marca.

El jugador señaló que el ritmo del partido fue exigente, aunque valoró la profundidad del plantel para sostener la intensidad. “Somos un equipo de diez jugadores”, remarcó, al explicar que pedir el cambio cuando aparece el cansancio es parte de la dinámica del grupo.

Por su parte, Romero describió el encuentro como un desafío físico importante y aseguró que el plantel ya está concentrado en lo que viene. “Estamos concentrados y ya metidos para la semifinal”, afirmó después de la victoria ante Francia.

El delantero también habló del acompañamiento de sus seres queridos en las tribunas. La presencia de familiares, entre ellos su abuelo, fue una motivación especial durante el partido. “Me da fuerza para jugar”, contó, y agregó que ese respaldo siempre ayuda dentro de la cancha.

Sobre las claves para superar a Francia, Romero consideró que la concentración fue determinante. “Hemos tenido más cabeza y hemos podido convertir”, resumió. Aunque admitió el cansancio acumulado después de una semana exigente, insistió en que el equipo ya piensa en la próxima instancia.

Argentina espera por su rival en semifinales

Con el triunfo por 5-4, la Selección argentina avanzó a las semifinales del Mundial Sub 19 y ahora espera por el ganador del cruce entre España e India, que definirá a su próximo rival.

El equipo nacional continúa en carrera por el título en Asunción, con la exigencia de una seguidilla de partidos que pone a prueba tanto el aspecto físico como la concentración.

La cobertura de Canal 8 sigue desde Paraguay, con un enviado especial que realiza entrevistas, informes y seguimiento de los seleccionados argentinos durante los World Skate Games 2026. La audiencia sanjuanina puede vivir de cerca cada instancia del torneo a través de la pantalla del 8.