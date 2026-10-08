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Romero y Espinoza analizaron el triunfo argentino ante Francia Sub19

Argentina venció 5-4 a Francia en los cuartos de final de los World Skate Games 2026. Después del partido, el enviado especial de Canal 8 en Asunción habló con Bautista Romero y Alejo Espinoza, protagonistas de una clasificación que mantiene vivo el sueño mundialista.

Argentina consiguió una victoria trabajada ante Francia y se metió en las semifinales del Mundial Sub 19 masculino de hockey sobre patines. En un encuentro cambiante y de mucho desgaste, el seleccionado nacional se impuso por 5-4 y dio otro paso en los World Skate Games 2026, que se disputan en Paraguay.

Valentín Funes, Joaquín Morales, Alejo Espinoza y Bautista Romero, en dos oportunidades, marcaron los goles argentinos. Para Francia anotaron Joris Echappe y Alex Louchart, ambos con dos tantos, en un partido que exigió al equipo nacional hasta el final.

Tras el encuentro, Bautista Romero y Alejo Espinoza hablaron con el enviado especial de Canal 8 en Asunción y analizaron las claves de un triunfo que tuvo momentos de tensión, desgaste físico y una reacción argentina para quedarse con la clasificación.

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Espinoza reconoció que la ansiedad puede jugar en contra en partidos de esta magnitud. “Estamos jugando un Mundial, capaz que se nos va la cabeza”, explicó al referirse a los momentos en los que Argentina se desordena y permite que el rival aproveche las oportunidades. También destacó el trabajo del entretiempo para corregir errores y ajustar la marca.

El jugador señaló que el ritmo del partido fue exigente, aunque valoró la profundidad del plantel para sostener la intensidad. “Somos un equipo de diez jugadores”, remarcó, al explicar que pedir el cambio cuando aparece el cansancio es parte de la dinámica del grupo.

Por su parte, Romero describió el encuentro como un desafío físico importante y aseguró que el plantel ya está concentrado en lo que viene. “Estamos concentrados y ya metidos para la semifinal”, afirmó después de la victoria ante Francia.

El delantero también habló del acompañamiento de sus seres queridos en las tribunas. La presencia de familiares, entre ellos su abuelo, fue una motivación especial durante el partido. “Me da fuerza para jugar”, contó, y agregó que ese respaldo siempre ayuda dentro de la cancha.

Sobre las claves para superar a Francia, Romero consideró que la concentración fue determinante. “Hemos tenido más cabeza y hemos podido convertir”, resumió. Aunque admitió el cansancio acumulado después de una semana exigente, insistió en que el equipo ya piensa en la próxima instancia.

Argentina espera por su rival en semifinales

Con el triunfo por 5-4, la Selección argentina avanzó a las semifinales del Mundial Sub 19 y ahora espera por el ganador del cruce entre España e India, que definirá a su próximo rival.

El equipo nacional continúa en carrera por el título en Asunción, con la exigencia de una seguidilla de partidos que pone a prueba tanto el aspecto físico como la concentración.

La cobertura de Canal 8 sigue desde Paraguay, con un enviado especial que realiza entrevistas, informes y seguimiento de los seleccionados argentinos durante los World Skate Games 2026. La audiencia sanjuanina puede vivir de cerca cada instancia del torneo a través de la pantalla del 8.

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