En el marco de la transmisión especial de Canal 8 desde el predio de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia, Guido Romero, realizó un balance inicial sobre la organización del evento y destacó el crecimiento comercial de esta edición.
Romero aseguró que la FNS 2026 tiene un 20% más de stands que años anteriores
En diálogo con Canal 8 durante la apertura de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, resaltó el trabajo articulado entre todas las áreas del Gobierno y el fuerte respaldo del sector privado.