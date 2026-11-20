El funcionario subrayó el intenso trabajo previo llevado adelante por la organización y agradeció la colaboración de todas las áreas estatales: "Se trabajó mucho para esta edición de la FNS 2026", expresó, remarcando el compromiso de "todos los ministerios y el Gobierno para que la fiesta tenga el lugar que merece".

Uno de los puntos más destacados por Romero fue la respuesta del sector empresarial y comercial. Según precisó en diálogo con Canal 8, el predio registra "un 20% más de stands que años anteriores", al punto de que varios rubros gastronómicos quedaron fuera por falta de espacio ante la elevada demanda. En ese sentido, el titular de la cartera envió un reconocimiento explícito "a quienes del sector privado han confiado" en la propuesta.