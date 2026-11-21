Ahora, Inter está obligado a ganar en la revancha, como visitante y sin importar la diferencia de gol, para llevar la serie a un tercer y último partido, nuevamente en Miami,

Antes de comenzar las acciones, Messi recibió el Botín de Oro, por haber sido el goleador de la temporada regular del certamen estadounidense. Luego, tuvo una actuación aceptable, generó situaciones de riesgo e intentó ayudar a su equipo, pero tras la salida de Luján el partido se hizo cuesta arriba.

Además de Messi y Luján en el equipo dirigido por Cristian 'Kily' González también jugaron los argentinos Rodrigo De Paul y Facundo Mura.

La serie, que se disputa al mejor de tres, continuará el próximo viernes desde las 22 (hora argentina) en Columbus, en busca del pase a los cuartos de final. En caso de ser necesario un tercer encuentro se jugará en Miami, probablemente el 2 de diciembre. De todas maneras, cada partido cuenta por separado y avanza el primero en sumar dos victorias. Si un encuentro termina empatado tras los 90 minutos, se define directamente por penales.