Partidazo en el Monumental: River se juega el semestre y la clasificación a la Libertadores ante Lanús. Y es que el Torneo Clausura representa la última chance del Millonario en el año: ya sin vida en ninguna otra competición y con la necesidad de regresar al máximo torneo continental tras un año de ausencia, el equipo de Leonardo Ponzio afronta estos octavos como una verdadera final.
River empata 1-1 con Lanús en busca del pase a cuartos
El Millonario recibe al Granate por los octavos de final del certamen local, en lo que representa su última chance para clasificar a la Libertadores 2027.