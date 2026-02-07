"
San Juan domina la tercera fecha de la Liga Federal con un viernes de victorias

La rama femenina del vóley sanjuanino volvió a brillar en la tercera fecha de la fase inicial, con triunfos de UNSJ, UPCN, UVT y Ausonia. En varones, la «U» fue el único que celebró en la provincia.

La Liga Federal volvió a poner a San Juan en el centro del vóley nacional, con una jornada intensa que dejó un saldo ampliamente positivo para los equipos locales. Este viernes, mientras la rama femenina sumaba victorias clave para mantenerse en la lucha por los ascensos, los equipos masculinos tuvieron un rendimiento más irregular.

En femenino, la UNSJ consolidó su fortaleza con un triunfo ajustado sobre Juventud Agraria (26-24 en el cuarto set) y se mantuvo en la pelea por los puestos de vanguardia. UPCN, UVT y Ausonia también celebraron sus compromisos, destacando la consistencia del vóley sanjuanino en ambas ramas. Entre los resultados, sobresalieron los triunfos de IDC Pellegrini 3-1 sobre UNAV y de Ausonia 3-0 ante Club Junín, mostrando un juego sólido y efectivo.

En la rama masculina, la jornada fue más complicada para los equipos locales. Solo la Universidad de San Juan logró festejar, mientras que Ausonia y Hispano cedieron ante sus rivales. Por ejemplo, Ausonia cayó 3-0 ante Paracao, con parciales de 15-20, 20-25 y 13-20, y Hispano fue superado 3-0 por Defensores de Moreno. UNSJ, en cambio, logró un sólido 3-1 frente a Club Italiano, con parciales que reflejaron la intensidad del juego: 25-23, 25-17, 18-25 y 25-11.

La actividad de este viernes dejó a los equipos locales con la tarea de mantener el ritmo de competencia y afinar estrategias de cara a los cruces decisivos. La agenda para este sábado también promete acción en varios escenarios: desde temprano en el Velódromo Vicente Alejo Chancay y el Estadio Aldo Cantoni, los equipos sanjuaninos buscarán consolidar su posición en la tabla.

Entre los partidos destacados del sábado se encuentran los enfrentamientos de Hispano ante Puerto San Julián y de Ausonia ante Once Unidos en masculino, mientras que en femenino, UNSJ se medirá con Once Unidos y Argentina U17 enfrentará a UVT, en jornadas que se esperan cargadas de emociones y competencia intensa.

San Juan reafirma, así, su protagonismo en la Liga Federal, con un vóley femenino que sigue sumando alegrías y un masculino que busca recuperar el terreno perdido en esta fase inicial.

