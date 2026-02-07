San Juan domina la tercera fecha de la Liga Federal con un viernes de victorias

En femenino, la UNSJ consolidó su fortaleza con un triunfo ajustado sobre Juventud Agraria (26-24 en el cuarto set) y se mantuvo en la pelea por los puestos de vanguardia. UPCN, UVT y Ausonia también celebraron sus compromisos, destacando la consistencia del vóley sanjuanino en ambas ramas. Entre los resultados, sobresalieron los triunfos de IDC Pellegrini 3-1 sobre UNAV y de Ausonia 3-0 ante Club Junín, mostrando un juego sólido y efectivo.

En la rama masculina, la jornada fue más complicada para los equipos locales. Solo la Universidad de San Juan logró festejar, mientras que Ausonia y Hispano cedieron ante sus rivales. Por ejemplo, Ausonia cayó 3-0 ante Paracao, con parciales de 15-20, 20-25 y 13-20, y Hispano fue superado 3-0 por Defensores de Moreno. UNSJ, en cambio, logró un sólido 3-1 frente a Club Italiano, con parciales que reflejaron la intensidad del juego: 25-23, 25-17, 18-25 y 25-11.