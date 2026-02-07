La Liga Federal volvió a poner a San Juan en el centro del vóley nacional, con una jornada intensa que dejó un saldo ampliamente positivo para los equipos locales. Este viernes, mientras la rama femenina sumaba victorias clave para mantenerse en la lucha por los ascensos, los equipos masculinos tuvieron un rendimiento más irregular.
San Juan domina la tercera fecha de la Liga Federal con un viernes de victorias
La rama femenina del vóley sanjuanino volvió a brillar en la tercera fecha de la fase inicial, con triunfos de UNSJ, UPCN, UVT y Ausonia. En varones, la «U» fue el único que celebró en la provincia.