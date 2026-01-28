Juanfer Quintero brilló y River superó a Gimnasia en Núñez

River volvió a golpear en el inicio del complemento. A los 4 minutos del segundo tiempo, Quintero apareció por el segundo palo tras un centro rasante desde la izquierda y definió de primera para el 2 a 0, sellando su doblete y el resultado final.

El encuentro terminó con expulsiones en ambos equipos. En River, Matías Viña vio la roja a los 11 minutos del complemento por doble amonestación. En Gimnasia, además de Panaro, fue expulsado Jorge de Asís en el tercer minuto de descuento, tras una fuerte infracción.

Embed - De la mano de JUANFER QUINTERO, RIVER ganó en el MONUMENTAL| #River 2-0 #Gimnasia | Resumen

Con este resultado, River alcanzó la punta del grupo B con 6 puntos y valla invicta, mientras que Gimnasia quedó séptimo con 3 unidades, tras su triunfo en el debut.

En la próxima fecha, River visitará a Rosario Central el domingo 1 de febrero a las 21:30, mientras que Gimnasia será local ante Aldosivi el lunes 2 a las 17:30.