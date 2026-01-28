"
Juanfer Quintero brilló y River superó a Gimnasia en Núñez

River derrotó 2 a 0 a Gimnasia en el Monumental por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Juan Fernando Quintero marcó los dos goles en un partido con varias expulsiones.

River se impuso 2 a 0 frente a Gimnasia en el Estadio Más Monumental, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026, marcado por un clima intenso, expulsiones y el regreso de Nacho Fernández a Núñez con la camiseta del “Lobo”.

El equipo de Marcelo Gallardo abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo, cuando Juan Fernando Quintero ejecutó un tiro libre preciso que ingresó junto al palo derecho del arquero Nelson Insfrán, luego de varias aproximaciones del local.

El partido se había inclinado temprano para River: a los 13 minutos, Gimnasia quedó con un jugador menos tras la expulsión de Manuel Panaro, sancionada a instancias del VAR por una dura infracción.

River volvió a golpear en el inicio del complemento. A los 4 minutos del segundo tiempo, Quintero apareció por el segundo palo tras un centro rasante desde la izquierda y definió de primera para el 2 a 0, sellando su doblete y el resultado final.

El encuentro terminó con expulsiones en ambos equipos. En River, Matías Viña vio la roja a los 11 minutos del complemento por doble amonestación. En Gimnasia, además de Panaro, fue expulsado Jorge de Asís en el tercer minuto de descuento, tras una fuerte infracción.

Con este resultado, River alcanzó la punta del grupo B con 6 puntos y valla invicta, mientras que Gimnasia quedó séptimo con 3 unidades, tras su triunfo en el debut.

En la próxima fecha, River visitará a Rosario Central el domingo 1 de febrero a las 21:30, mientras que Gimnasia será local ante Aldosivi el lunes 2 a las 17:30.

