River se impuso 2 a 0 frente a Gimnasia en el Estadio Más Monumental, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026, marcado por un clima intenso, expulsiones y el regreso de Nacho Fernández a Núñez con la camiseta del “Lobo”.
Juanfer Quintero brilló y River superó a Gimnasia en Núñez
