River se lució en el Monumental y le ganó 2-0 a la Selección de México

El Muñeco no mentía cuando en los últimos partidos del 2024 pedía que se terminara el año como fuera: sabía que una buena pretemporada era imperiosa para poner al equipo en el punto físico y futbolístico que pretendía. Dicho y hecho: luego haber aflojado las piernas en el triunfo ante la U. de Chile -que tuvo momentos muy buenos-, este martes se vio un River con el sello MG tatuado bien grande en el brazo, que dominó de principio a fin, corrió mucho y mostró una versión ampliamente mejorada a la que cerró el torneo anterior.

Porque a pesar de ser un amistoso y ante una selección que vino con una nómina C ó D (la mayoría son suplentes en sus clubes de la Liga Mexicana), el equipo tuvo una voracidad que evidentemente es lo que busca el DT para encarar la Libertadores, el Mundial de Clubes y las competiciones locales: Colidio se puso el traje de Julián Álvarez y se cansó de presionar a los defensores y al arquero, Galoppo fue el volante box to box que no está desde la salida de De la Cruz, Meza colaboró mucho con la marca para mantener la presión alta y no sufrir atrás y hasta Lanzini fue al piso y se ganó su ovación. Eso, sumado a la solidez que da una defensa de Selección.