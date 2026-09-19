River Plate perdió como local 2-1 ante Huracán por la fecha 10 del Torneo Clausura y no pudo sostenerse en la zona de clasificación a los playoffs. El conjunto que dirige Leonardo Ponzio cortó una racha de tres victorias consecutivas; en tanto que los comandados por Diego Martínez sumaron su segunda victoria seguida y llevan cinco encuentros sin perder.
Huracán dio el golpe y le ganó a River en el Monumental
Además, Huracán quedó con 16 puntos en la tercera posición, sacando a River de la zona de play-off.