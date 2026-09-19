Huracán dio el golpe y le ganó a River en el Monumental

En un partido entretenido, el Globo golpeó de entrada con un gol a los 9 minutos de juego luego de un tiro libre ejecutado por el colombiano Oscar Cortés. La pelota cayó en el corazón del área, picó y se metió pegada al palo izquierdo de Santiago Beltrán. En ese primer tiempo, River perdió a dos piezas claves por lesión: Thiago Almada y Tobías Andrada.

Mientras el arquero visitante, Hernán Galíndez, se convertía en figura y le ahogaba el empate a Ángel Correa, a los 20 minutos de la segunda etapa llegó el empate del Millonario a través de un golazo desde afuera del área de Tomás Galván. Esa acción le sirvió al local para ir en busca de la victoria.