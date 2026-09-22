Cuál es el estado de salud del jugador de Desamparados agredido por hinchas de Unión

Horas después, el club difundió el parte médico oficial sobre el estado del futbolista.

Según informó la institución, García sufrió un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) acompañado de una laceración en el cuero cabelludo, producto del impacto. La herida requirió dos puntos de sutura.

Luego de ser evaluado y de realizarse los controles correspondientes, el jugador recibió el alta médica. Los profesionales indicaron diez días de reposo y seguimiento médico.

Desamparados se impuso 2-1 ante Unión de Villa Krause en un partido que tuvo continuidad luego de que el encuentro fuera interrumpido el domingo por un corte de luz.

El clásico se reanudó exactamente desde el momento en que había sido suspendido, con Unión jugando con diez futbolistas debido a la expulsión de Ignacio Baraona, ocurrida a los ocho minutos de la primera parte del partido original.

El reinicio tuvo un desarrollo cerrado. Desamparados intentó aprovechar la superioridad numérica, aunque no logró generar situaciones claras de gol.

El escenario volvió a equilibrarse con la expulsión de Edgardo Díaz, por doble amonestación, dejando nuevamente a ambos equipos con diez jugadores.

Cuando el empate parecía ser el resultado más probable, apareció nuevamente Franco Goria. A los 19 minutos del complemento, el delantero recibió la pelota y sacó un remate cruzado, abajo y al segundo palo, para marcar el 2-1 y devolverle la ventaja al Puyutano.

Unión intentó reaccionar en los minutos finales, pero no consiguió encontrar los caminos para alcanzar la igualdad. A los 25 minutos también fue expulsado Isaías Oballes, mientras que posteriormente Goria vio la tarjeta roja en Desamparados.

El triunfo le permitió al conjunto de Puyuta sumar tres puntos importantes en la zona sanjuanina y mantenerse en lo más alto de las posiciones, muy cerca de asegurar su clasificación.