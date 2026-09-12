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River venció a Atlético Tucumán y sigue en racha ganadora

River consiguió una agónica victoria por 2 a 1 ante Atlético Tucumán, bajo una intensa lluvia, y alcanzó su tercer triunfo consecutivo en el Torneo Clausura 2026.

River consiguió una agónica victoria por 2 a 1 ante Atlético Tucumán, bajo una intensa lluvia, y alcanzó su tercer triunfo consecutivo en el Torneo Clausura 2026. El encuentro correspondió a la novena fecha y tuvo como escenario un campo de juego condicionado por el agua.

El Millonario se puso en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo. Tras una gran jugada colectiva, Thiago Almada cambió el juego hacia Ángel Correa, quien resolvió para Gonzalo Montiel. El lateral metió el pase atrás y Tobías Andrada apareció para marcar el 1 a 0 y convertir su primer gol con la camiseta de River.

Atlético Tucumán quedó con un jugador menos a los 12 minutos, cuando Franco Nicola fue expulsado por una fuerte infracción sobre Lucas Martínez Quarta. Pese a la desventaja numérica, el conjunto tucumano logró mantenerse en partido y complicó al equipo de Núñez durante el complemento.

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En el segundo tiempo, River buscó ampliar la diferencia, pero el Decano encontró el empate a los 38 minutos. Clever Ferreira apareció de cabeza después de un preciso centro de Lautaro Godoy y estableció el 1 a 1.

Cuando parecía que el encuentro terminaría en empate, River volvió a golpear. A los 26 minutos del complemento, Thiago Almada apareció sobre la hora y marcó el 2 a 1, desatando el festejo del conjunto millonario.

Atlético Tucumán incluso tuvo una chance clara para ponerse en ventaja antes del segundo gol de River. Alexis Canelo sacó un remate que pegó en el palo izquierdo de Santiago Beltrán y estuvo muy cerca de darle la vuelta al resultado.

El encuentro también tuvo la expulsión del entrenador de Atlético Tucumán, Julio César Falcioni, quien vio la tarjeta roja por protestar una decisión del árbitro.

Con este triunfo, River sumó nuevamente de a tres y extendió su racha positiva a tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura. Atlético Tucumán, en tanto, se quedó con las manos vacías pese a haber resistido con diez jugadores y haber conseguido la igualdad en el segundo tiempo.

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