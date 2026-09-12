River venció a Atlético Tucumán y sigue en racha ganadora

En el segundo tiempo, River buscó ampliar la diferencia, pero el Decano encontró el empate a los 38 minutos. Clever Ferreira apareció de cabeza después de un preciso centro de Lautaro Godoy y estableció el 1 a 1.

Cuando parecía que el encuentro terminaría en empate, River volvió a golpear. A los 26 minutos del complemento, Thiago Almada apareció sobre la hora y marcó el 2 a 1, desatando el festejo del conjunto millonario.

Atlético Tucumán incluso tuvo una chance clara para ponerse en ventaja antes del segundo gol de River. Alexis Canelo sacó un remate que pegó en el palo izquierdo de Santiago Beltrán y estuvo muy cerca de darle la vuelta al resultado.

El encuentro también tuvo la expulsión del entrenador de Atlético Tucumán, Julio César Falcioni, quien vio la tarjeta roja por protestar una decisión del árbitro.

Con este triunfo, River sumó nuevamente de a tres y extendió su racha positiva a tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura. Atlético Tucumán, en tanto, se quedó con las manos vacías pese a haber resistido con diez jugadores y haber conseguido la igualdad en el segundo tiempo.