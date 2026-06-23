¿Quién es Marta, la histórica goleadora brasileña que Messi superó en los Mundiales?

Su debut en la Selección de Brasil llegó en 2002, cuando tenía apenas 16 años. Desde entonces se convirtió en una pieza fundamental del equipo y en una de las jugadoras más determinantes del fútbol mundial.

A lo largo de su carrera conquistó tres Copas América y obtuvo dos medallas olímpicas de plata con Brasil, en Atenas 2004 y Pekín 2008. Su gran cuenta pendiente fue el título mundial, ya que alcanzó la final en China 2007, donde terminó como subcampeona.

A nivel individual, sus números son históricos. Fue elegida seis veces como Mejor Jugadora del Mundo por la FIFA, cinco de ellas de manera consecutiva entre 2006 y 2010. Además, se convirtió en la primera futbolista de la historia, sin distinción de género, en marcar goles en cinco ediciones consecutivas de los Mundiales y de los Juegos Olímpicos.

Marta también es la máxima goleadora histórica de la Selección de Brasil, con más de 115 tantos oficiales. Su impacto trascendió las canchas y la FIFA decidió reconocer su legado creando en 2024 el Premio Marta, destinado a distinguir el mejor gol del año en el fútbol femenino.

Actualmente, la brasileña también desarrolla tareas como embajadora de ONU Mujeres y es una de las voces más influyentes en la lucha por la igualdad de género y la equidad salarial en el deporte.

Aunque Messi logró superar su registro de goles en Copas del Mundo, el legado de Marta va mucho más allá de los números. Su trayectoria abrió puertas para miles de niñas y mujeres que encontraron en ella una referencia cuando el fútbol femenino todavía luchaba por ganar visibilidad y reconocimiento.