Jorge Messi falleció a los 68 años de edad en la madrugada del sábado 8 de agosto de 2026. Su deceso ocurrió en el Sanatorio Centro de su ciudad natal, Rosario, Argentina, luego de batallar durante varios meses contra una enfermedad que la familia del exjugador del Barcelona optó por no revelar.
El conmovedor mensaje de Celia, tras la muerte de Jorge Messi: "Le pido a Dios fuerzas"
La esposa del padre del astro argentino compartió unas sentidas palabras durante el duelo y pidió fuerzas para afrontar este difícil momento