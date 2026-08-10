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El conmovedor mensaje de Celia, tras la muerte de Jorge Messi: "Le pido a Dios fuerzas"

La esposa del padre del astro argentino compartió unas sentidas palabras durante el duelo y pidió fuerzas para afrontar este difícil momento

Jorge Messi falleció a los 68 años de edad en la madrugada del sábado 8 de agosto de 2026. Su deceso ocurrió en el Sanatorio Centro de su ciudad natal, Rosario, Argentina, luego de batallar durante varios meses contra una enfermedad que la familia del exjugador del Barcelona optó por no revelar.

Debido a su delicado cuadro, los padres de Messi no viajaron a acompañar al capitán de la selección argentina como en las anteriores ediciones.

Tras haber estado internado en un centro médico de Buenos Aires, recibió el alta temporal para continuar su tratamiento de manera privada en Rosario, donde finalmente su estado se complicó.

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Este fin de semana, Jorge Messi recibió sepultura luego del último adiós que le brindó toda su familia. El capitán de la selección argentina viajó desde Miami a Rosario junto a toda su familia, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, para poder estar junto a su madre y sus hermanos.

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