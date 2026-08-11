San Juan presentó su primera Academia Provincial de Atletismo

Estuvieron presentes el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo; el Subsecretario de Deporte Federado Martín Riveros y los Coordinadores Generales de este programa Mauricio Rodríguez y Viviana Chávez .

Viviana Chávez (Coordinadora del programa)

• Origen de la iniciativa : Manifestó su satisfacción por la concreción de la Academia Provincial de Atletismo, un proyecto trabajado junto al profesor Mauricio Rodríguez y un equipo de profesionales.

• Alcance y talento : Destacó que existe un gran potencial de atletas tanto en los departamentos alejados como en San Juan Capital.

• Objetivos : Señaló que el programa busca no solo formar deportistas de alto rendimiento, sino también brindar contención social e inculcar valores fundamentales para la vida diaria a través de la práctica deportiva.

Eduardo Cerimedo (Subsecretario de Alto Rendimiento)

• Evolución del programa : Explicó que el antecedente directo comenzó en 2024 con el profesor Martín Riveros y la detección de talentos en los Juegos Intercolegiales y el trabajo conjunto con profesores becados.

• Importancia del atletismo : Resaltó al atletismo (junto a la gimnasia) como un «deporte madre» esencial en edades tempranas para el desarrollo motor, la disciplina, la planificación y el compañerismo. Al contar con todos los elementos necesarios en el CEF N°20 “La Granja”, es intención que todos los chicos lleguen para realizar sus prácticas.

• Importancia del Programa : Tiende al desarrollo del deporte madre de todos los deportes que es el atletismo junto a las gimnasia. Siempre se piensa que todos los niños en edades tempranas deberían practicar alguno de estos dos deportes por el desarrollo motor que eso genera en cada uno de los chicos. Entonces aprenderlo en edades tempranas, aprender el tema de la disciplina, es muy importante.

Pablo Tabachnik (Secretario de Deporte)

• Agradecimientos e integración : Reconoció el apoyo de intendentes, autoridades locales y profesores para poner en marcha la primera etapa del proyecto, en especial a Viviana Chávez.

• Impacto y planificación : Mencionó la trayectoria del atletismo en San Juan y enfatizó que esta academia permitirá un desarrollo planificado a largo plazo con coordinadores capacitados y apuntando a que nuestros deportistas inicien su práctica a edad temprana.

• Despliegue territorial : Indicó que, por directiva del gobernador, la implementación inicia incluyendo a los departamentos más alejados hacia el centro provincial, aprovechando la infraestructura local y la gran capacidad que tienen nuestros profesores.

La Academia apunta a mejorar el nivel competitivo y el rendimiento deportivo, preparando a los atletas para participar en competencias como los Juegos Deportivos Provinciales Evita y los Juegos Intercolegiales.

La propuesta ya cuenta con presencia en Santa Lucía, Rivadavia, Caucete, 25 de Mayo, Sarmiento y Valle Fértil, con el objetivo de seguir ampliando la Academia hacia todos los departamentos de San Juan, fortaleciendo una política deportiva con alcance territorial.

Sedes

Santa Lucía

Centro de Educación Física (CEF) La Granja - Preparadora física: Profesora María José Moreno Maldonado - Pista: Profesor Hugo Casanova

Rivadavia: Polideportivo Barrio Aramburu – Profesora: Lourdes Abril Soria

Caucete: Unión deportiva caucetera (UDC) - Profesor Lautaro Javier Flores Femenía Profesora Lara

25 de Mayo: Predio deportivo de Casuarinas - Calle 10 y ruta 270 (frente estación de servicio PUMA) – Profesor: Miguel Elías Noé Álvarez Fernández

Sarmiento: Escuela Agrotécnica Sarmiento – Profesor: Guillermo Escudero

Valle Fértil: Escuela Agrotécnica Ejército Argentino - Profesor: Darío Muñoz

Club Social Astica (bajo de Astica) - Profesor: Fabián Chávez