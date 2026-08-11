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La Justicia le negó la libertad al expenitenciario acusado de estafar a sus propios compañeros

El juez Guillén ratificó este martes la prisión preventiva de Alejandro "Tati" Jofré, detenido desde septiembre de 2025 acusado de encabezar una estafa piramidal contra 52 damnificados, la mayoría compañeros del Servicio Penitenciario, por un monto de $226.750.000.

Alejandro "Tati" Jofré llegó esposado a Tribunales este martes para participar de la audiencia de impugnación. Se fue de la misma manera: con la prisión preventiva confirmada y sin fecha de salida a la vista.

El juez Daniel Guillén ratificó la detención del penitenciario tras escuchar los argumentos de la defensa y de la fiscalía. La defensora María Filomena Noriega había insistido con el pedido de libertad argumentando que su representado cuenta con arraigo familiar y laboral. El fiscal Guillermo Heredia rechazó el planteo y el magistrado consideró que no existían elementos suficientes para modificar la decisión de primera instancia.

Jofré está detenido desde septiembre de 2025, acusado de haber encabezado una presunta estafa piramidal que afectó a 52 personas, en su mayoría integrantes del Servicio Penitenciario provincial. El monto total de la investigación asciende a $226.750.000.

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El detenido no es el único imputado en la causa. Su padre, Américo Jofré, su expareja Gabriela del Rocío González y su hermana Carla Luciana Jofré están procesados como presuntos partícipes necesarios. Los tres permanecen en libertad bajo medidas cautelares mientras la investigación avanza en determinar el recorrido del dinero y el rol concreto de cada uno en la maniobra.

El 3 de julio pasado, el juez de Garantías Matías Parrón había prorrogado la prisión preventiva por dos meses más, a pedido del fiscal Heredia, en el marco de una investigación que continúa ampliándose.

Por qué la fiscalía se opuso a la libertad

El argumento central del Ministerio Público para mantener la detención no fue solo el monto de la presunta estafa.

El fiscal Heredia expuso ante el juez que existen elementos concretos que permiten advertir un riesgo de entorpecimiento de la investigación: según la fiscalía, Jofré habría enviado mensajes a personas damnificadas intentando disuadirlas de realizar las denuncias. Ese dato fue determinante para que el magistrado ratificara la preventiva.

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