Alejandro "Tati" Jofré llegó esposado a Tribunales este martes para participar de la audiencia de impugnación. Se fue de la misma manera: con la prisión preventiva confirmada y sin fecha de salida a la vista.
La Justicia le negó la libertad al expenitenciario acusado de estafar a sus propios compañeros
El juez Guillén ratificó este martes la prisión preventiva de Alejandro "Tati" Jofré, detenido desde septiembre de 2025 acusado de encabezar una estafa piramidal contra 52 damnificados, la mayoría compañeros del Servicio Penitenciario, por un monto de $226.750.000.