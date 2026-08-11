La Justicia le negó la libertad al expenitenciario acusado de estafar a sus propios compañeros

El detenido no es el único imputado en la causa. Su padre, Américo Jofré, su expareja Gabriela del Rocío González y su hermana Carla Luciana Jofré están procesados como presuntos partícipes necesarios. Los tres permanecen en libertad bajo medidas cautelares mientras la investigación avanza en determinar el recorrido del dinero y el rol concreto de cada uno en la maniobra.

El 3 de julio pasado, el juez de Garantías Matías Parrón había prorrogado la prisión preventiva por dos meses más, a pedido del fiscal Heredia, en el marco de una investigación que continúa ampliándose.

Por qué la fiscalía se opuso a la libertad

El argumento central del Ministerio Público para mantener la detención no fue solo el monto de la presunta estafa.

El fiscal Heredia expuso ante el juez que existen elementos concretos que permiten advertir un riesgo de entorpecimiento de la investigación: según la fiscalía, Jofré habría enviado mensajes a personas damnificadas intentando disuadirlas de realizar las denuncias. Ese dato fue determinante para que el magistrado ratificara la preventiva.