La historia de una niña llevó a más de 30 personas a consultar por adopción

La difusión también alcanzó a personas que viven en departamentos alejados de la Capital. Para la funcionaria, en ese sentido, fue fundamental el trabajo realizado por el área de Prensa de la Corte de Justicia, que permitió ampliar el alcance de la convocatoria.

Entre la historia de una niña y el deseo de adoptar

Las personas que se acercaron no llegaron todas por el mismo motivo.

Algunas ya venían pensando en la posibilidad de adoptar y encontraron en esta convocatoria una oportunidad para comenzar a informarse. Otras consultaron específicamente a partir de la historia de la niña y también hubo quienes se acercaron por primera vez al tema.

Ese primer contacto es importante porque consultar no significa estar automáticamente en condiciones de iniciar una vinculación adoptiva.

Rodríguez explicó que quienes se acercan reciben información y atraviesan entrevistas destinadas a conocer su situación y su disponibilidad. El objetivo es determinar si existe una posibilidad compatible con las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que esperan una familia.

“Esto no es caridad”, remarcó la directora al explicar el sentido de estas búsquedas. Se trata de encontrar personas o familias que puedan asumir un compromiso y acompañar una historia de vida.

Una familia también significa pertenencia

En el caso de esta niña, la búsqueda tiene además una dimensión que excede cualquier trámite. Rodríguez explicó que ella tiene deseos de tener una familia y que está abierta a conocer a quienes quieran brindarle ese espacio.

La directora la describió como una niña que establece buenos vínculos con los adultos y que puede construir una relación afectiva con quienes se acerquen. Al mismo tiempo, su situación de salud implica un tratamiento que deberá continuar en el tiempo.

Por eso, encontrar una familia significa para ella contar con una persona o un grupo familiar afectuoso y comprometido, capaz de acompañarla, brindarle cariño, respetar sus tiempos y sostener sus necesidades.

El Registro no establece un plazo cronológico para ese proceso. La vinculación necesita desarrollarse de acuerdo con los tiempos de la niña y de las personas que puedan llegar a convertirse en su familia.

Una convocatoria que también permitió mirar el sistema

Cada familia que se inscribe en el Registro establece una disponibilidad adoptiva. En general, explicó Rodríguez, muchas postulaciones están orientadas hacia bebés o niños de primera infancia.

Sin embargo, a medida que aumenta la edad de los niños, disminuye la cantidad de postulantes disponibles.

La convocatoria de esta niña puso esa realidad en primer plano. Su edad y su situación de salud hicieron que no hubiera, dentro de las disponibilidades existentes, una familia que pudiera iniciar el proceso de vinculación.

Antes de realizar el llamado público se consultó a otras familias para conocer si estaban dispuestas a ampliar su disponibilidad. También se realizó una búsqueda nacional y se recurrió a la red nacional de adopción. Al no encontrar una familia, se avanzó con la convocatoria pública.

Ahora, quienes se acercaron al Registro podrán conocer en profundidad la situación y evaluar si están en condiciones de asumir ese proceso.

Para Rodríguez, el movimiento generado por la convocatoria muestra que hay personas que, quizás, necesitan primero conocer cómo funciona el sistema antes de tomar una decisión.

Por eso, desde el Registro invitan a quienes tengan interés a acercarse, informarse y solicitar un turno. Pueden presentarse personas solas o parejas.

En paralelo, el organismo continúa trabajando para facilitar el acceso al trámite en distintos puntos de la provincia. A partir del acuerdo 3924, los Juzgados de Paz de los departamentos pueden actuar como intermediarios para que las personas conozcan los requisitos y puedan iniciar el proceso sin tener que trasladarse reiteradamente hasta la Capital.

Además, los equipos técnicos pueden acercarse a los domicilios de quienes viven en zonas rurales para realizar las entrevistas correspondientes.

La convocatoria por esta niña todavía permanece abierta. Pero, mientras el Registro continúa buscando una familia para ella, la respuesta que generó dejó otro dato para mirar: más de 30 personas se detuvieron a preguntar qué significa adoptar y si ellas también podrían convertirse en una familia adoptiva.