Confirmaron las fechas para River vs. Independiente Santa Fe

El duelo, pautado inicialmente para este miércoles a las 21.30, fue suspendido a causa del sismo magnitud 7.4 en la escala de Ritcher que azotó buena parte de Colombia durante la mañana del lunes y causó estragos en varios puntos del país.

Pese a que Bogotá no fue una de las ciudades afectadas y estaban dadas las condiciones para que el partido se jugase, Conmebol tomó la decisión de postergarlo -al igual que el partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores- solidarizándose con el pueblo colombiano, abocado a las consecuencias que dejó el trágico suceso.