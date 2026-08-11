"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > River

Confirmaron las fechas para River vs. Independiente Santa Fe

El entre madre del futbol continental dio a conocer fechas y horarios para los duelos de octavos de final del certamen internacional, postergados por el terremoto en Colombia.

Conmebol informó los días y horarios de la serie entre River e Independiente Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido de ida, postergado por el terremoto en Colombia, se disputará el miércoles 19 de agosto en el Campín de Bogotá a las 21.30 de Argentina, mientras que la vuelta se jugará siete días más tarde a la misma hora en el Monumental.

El duelo, pautado inicialmente para este miércoles a las 21.30, fue suspendido a causa del sismo magnitud 7.4 en la escala de Ritcher que azotó buena parte de Colombia durante la mañana del lunes y causó estragos en varios puntos del país.

Pese a que Bogotá no fue una de las ciudades afectadas y estaban dadas las condiciones para que el partido se jugase, Conmebol tomó la decisión de postergarlo -al igual que el partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores- solidarizándose con el pueblo colombiano, abocado a las consecuencias que dejó el trágico suceso.

Te puede interesar...

En el comunicado en el que se comunicó la suspensión, no se informaron las fechas de la reprogramación. Luego de realizar todas las evaluaciones pertinentes, Conmebol tomó la decisión de atrasar la serie una semana y que el partido de ida se juegue cuando originalmente estaba pautada la vuelta y en Bogotá, pese a que se especuló con otras sedes.

El miércoles 26 se disputará la vuelta, dos semanas antes del comienzo de los cuartos de final, pautados para las semanas del 8 y 15 de septiembre. Lo positivo para ambos equipos es que podrán recuperar algunos de sus jugadores con inconvenientes físicos y, en el caso de River, contar con Thiago Almada, refuerzo estelar que no iba a ser de la partida si el primer partido se jugaba este miércoles.

FUENTE: tyc sports

Temas

Te puede interesar