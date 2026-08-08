Messi ya está junto a su familia para despedir a su papá Jorge

Tras disputar el Mundial de Estados Unidos, Messi había desembarcado en el país el martes 21 de julio por la madrugada, menos de 48 horas después de la final contra España. El capitán de la selección argentina de 39 años casi no tuvo actividad pública durante la semana que pasó en su casa de las afueras de Rosario. Su única aparición registrada se dio el pasado sábado 25 de julio cuando se ubicó en un sector del Estadio Antonio Di Giacomo que pertenece al Club Atlético Unión de Arroyo Seco y donde hace de local el Leones FC. En compañía de sus hijos, siguió las acciones de la derrota del club que preside su hermano Matías –y que tiene en la directiva a su hermana menor María Sol (vocal suplente) y a su sobrino Tomás Matías (revisor de cuentas suplente)– ante Central Córdoba por la 21ª fecha de la Primera C.

El viernes 28 de julio se subió nuevamente a un avión que lo trasladó a Miami y horas más tarde apareció por el campo de entrenamiento del Inter Miami para iniciar su actividad de preparación para la temporada. En ese contexto, sumó minutos oficiales por primera vez entrando desde el banco en el 2-2 ante Columbus Crew por la MLS y firmó sus primeros tantos en el segundo semestre con las Garzas hace 72 horas en la victoria 4-2 sobre el Atlético San Luis de México en el Nu Stadium, por la primera jornada de la Leagues Cup 2026.

Precisamente este sábado, Leo iba a ser parte del equipo que iba a enfrentar a Monterrey de México desde las 21 en el Nu Stadium por la segunda fecha del torneo que empareja a combinados de Estados Unidos y México.

Hay que recordar que Lionel había anotado un hattrick en la primera fecha de la Copa del Mundo 2026 ante Argelia y había llorado durante el festejo de uno de los tantos. Luego del partido, en zona mixta, evitó dar precisiones pero dejó entrever que su celebración estaba vinculada a temas extradeportivos. “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, señaló.

Luego, su ex compañero en la Albiceleste Juan Pablo Sorín, que se desempeñaba como cronista de la cadena TUDN, lo entrevistó y le volvió a preguntar por ese tema: “Hasta las lágrimas por la familia, por tu familia, y por esta otra familia que es la Selección, ¿no?“. Leo fue breve, pero contundente: ”Sí, sí... La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos que es un grupo espectacular que me sostiene, me hace estar feliz".

Al día siguiente, en medio de rumores sobre la salud de Jorge, el equipo de prensa del capitán de Argentina aclaró que el padre del astro atravesaba “una situación de salud” y remarcaron por entonces: “En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

Este sábado, tras conocer la noticia del fallecimiento de Jorge, el club familiar de los Messi anunció que cancelaba todas sus actividades, incluyendo el partido del primer equipo contra Muñiz pautado para el próximo lunes por la 23ª fecha de la C.