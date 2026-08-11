Boca tuvo carácter, lo dio vuelta y goleó a Recoleta por octavos de final

Para el segundo tiempo, Rodolfo Arruabarrena movió el banco y mandó a la cancha a Sebastián Villa. El colombiano tuvo un impacto inmediato y Boca aprovechó la superioridad numérica para cambiar completamente el desarrollo.

En apenas dos minutos, el Xeneize dio vuelta el resultado. Primero apareció Santiago Ascacíbar para marcar el empate y enseguida Milton Delgado puso el 2-1, en una ráfaga que cambió el ánimo del equipo y del estadio.

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Boca ya tenía el partido bajo control y fue por más. A los 61 minutos, Leonel Flores, una de las figuras de la noche, sacó un potente remate desde afuera del área y convirtió un verdadero golazo para establecer el 3-1

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La noche todavía tendría otra expulsión para Recoleta. Dairon Mosquera vio la segunda amarilla después de derribar a Flores y dejó a su equipo con nueve jugadores.

Con dos hombres más, Boca tuvo oportunidades para ampliar todavía más la diferencia. Leandro Lozano estrelló otro remate en el travesaño y a Miguel Merentiel le anularon correctamente un gol por posición adelantada.

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El 3-1 terminó siendo un buen resultado para Boca, aunque por el desarrollo del segundo tiempo la diferencia pudo haber sido todavía más amplia.

El equipo mostró capacidad de reacción después de un primer tiempo en el que había generado mucho y convertido poco. También aprovechó el hombre de más y terminó imponiendo condiciones ante un rival que acabó con nueve futbolistas.

La revancha se jugará el próximo martes desde las 19 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, donde Boca buscará cerrar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Antes, el Xeneize deberá cambiar rápidamente el chip: este sábado, desde las 21:15, visitará a Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Recoleta, en tanto, tendrá que recuperarse antes de volver a enfrentar a Boca. Su próximo compromiso será este viernes a las 18:30 frente a 2 de Mayo por el campeonato paraguayo.