Antes de votar el acuerdo con Vicuña, diputados escucharán a ministros este viernes

El proyecto será analizado por las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Minería y Hacienda y Presupuesto. La intención del oficialismo es que este viernes, expongan ante los legisladores el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem.

El convenio contempla un aporte único y no reembolsable de USD 250 millones para infraestructura provincial, además de un fideicomiso equivalente al 1,5% de la facturación y un mecanismo de estabilización de las regalías mineras.