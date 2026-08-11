"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > acuerdo

Antes de votar el acuerdo con Vicuña, diputados escucharán a ministros este viernes

La Cámara de Diputados postergó el tratamiento del acuerdo con la empresa minera de Vicuña. El proyecto será analizado por tres comisiones antes de volver al recinto.

El acuerdo entre San Juan y la empresa minera de Vicuña no será tratado este jueves en la Cámara de Diputados, pese a que estaba previsto para la octava sesión ordinaria del año. La decisión se tomó este martes durante la reunión de Labor Parlamentaria, donde se resolvió enviar el proyecto a comisión para profundizar el análisis del convenio.

El proyecto será analizado por las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Minería y Hacienda y Presupuesto. La intención del oficialismo es que este viernes, expongan ante los legisladores el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem.

El convenio contempla un aporte único y no reembolsable de USD 250 millones para infraestructura provincial, además de un fideicomiso equivalente al 1,5% de la facturación y un mecanismo de estabilización de las regalías mineras.

Te puede interesar...

Desde la Legislatura señalaron que la postergación no responde a una falta de votos, sino a la decisión de escuchar primero a los funcionarios y conocer en detalle los alcances del acuerdo. El oficialismo tendría los respaldos necesarios para aprobarlo, aunque todavía resta definir la posición de algunos legisladores.

Con el proyecto ahora en comisión, existe la posibilidad de que sea tratado en una nueva sesión la próxima semana, una vez cumplida la instancia de exposición de los funcionarios.

Temas

Te puede interesar