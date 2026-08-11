El acuerdo entre San Juan y la empresa minera de Vicuña no será tratado este jueves en la Cámara de Diputados, pese a que estaba previsto para la octava sesión ordinaria del año. La decisión se tomó este martes durante la reunión de Labor Parlamentaria, donde se resolvió enviar el proyecto a comisión para profundizar el análisis del convenio.
Antes de votar el acuerdo con Vicuña, diputados escucharán a ministros este viernes
La Cámara de Diputados postergó el tratamiento del acuerdo con la empresa minera de Vicuña. El proyecto será analizado por tres comisiones antes de volver al recinto.