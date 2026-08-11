Boca lo dio vuelta y le ganó 3-1 a Recoleta por la ida de octavos

El Xeneize lo dio vuelta con un cabezazo de Milton Delgado tras un buen centro de Sebastián Villa.

PRIMER GOL EN PRIMERA PARA DELGADO Y BOCA LE GANA 2-1 A RECOLETA. pic.twitter.com/5iYWxPmnD2 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) August 11, 2026

48 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Estaba al caer. Sebastián Villa asistió a Santiago Ascacíbar para marcar la igualdad en Parque Patricios.

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Pedro Ríos ensayó un remate en la puerta del área que se desvió en Leandro Lozano, ese toque dejó a contrapierna a Álvaro Montero y la pelota entró pegada al palo derecho del arquero de Boca Juniors.

¡¡RECOLETA SORPRENDE EN EL DUCÓ Y LE ESTÁ GANANDO A BOCA JUNIORS POR 1-0 EN LA CONMEBOL SUDAMERICANA!!



Pedro Ríos fue el autor del gol a los 5 minutos del primer tiempo. pic.twitter.com/YX4YA5VklD — dataref (@dataref_ar) August 11, 2026

Se abrió el telón de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 con un partidazo: en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, el Boca del Vasco Arruabarrena ya juega ante Recoleta FC. Tras dejar en el camino a O'Higgins por penales y sacar dos buenos resultados por el Torneo Clausura, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena tratará de hacer otro buen partido y sacar una ventaja importante de cara a la revancha de la próxima semana en Paraguay.

Ya se juega Boca - Recoleta en el Tomás Adolfo Ducó, por los octavos de final de la Copa Sudamericana

pic.twitter.com/NNRiWhkQFM — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 11, 2026

El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena busca acentuar los atisbos de mejoría que mostró durante lapsos en sus últimas presentaciones. En el Torneo Clausura empató con Newell’s, venció a Estudiantes y volvió a la paridad ante Vélez, mientras que en la Sudamericana eliminó por penales a O’Higgins de Chile en los playoffs. En ese lapso consolidó un equipo titular, aunque todavía le falta sacar pecho y ganar partidos de peso.

La principal decisión del entrenador pasa por mantener afuera del once a Sebastián Villa y sostener un mediocampo con tres jugadores. Ante su inédita racha goleadora, Santiago Ascacibar volverá a ser titular junto a Leandro Paredes y Milton Delgado. Una zona, aparentemente, intocable.

Leonel Flores también se impuso en la disputa por un lugar con Villa. El juvenil había compartido el ataque con el colombiano en los primeros encuentros, pero Arruabarrena optó por darle continuidad ante la necesidad de encontrar mayor equilibrio en el funcionamiento, con Tomás Aranda en la otra banda.

Así, Boca intentará asumir el protagonismo y controlar el desarrollo frente a un rival que buscará llevarse un -histórico- resultado positivo para afrontar la revancha con mejores perspectivas. Enner Valencia y Williams Alarcón no fueron convocados para el encuentro.

Recoleta, en tanto, llega con confianza después de comenzar el segundo semestre con siete puntos y ubicarse cuarto en el Clausura paraguayo. En la fase de grupos de la Sudamericana terminó primero y cerró su participación con un triunfo 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Formaciones:

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Deportivo Recoleta: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk y Paul Charpentier. DT: Jorge González.