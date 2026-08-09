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Lionel Messi despidió a su papá en una ceremonia íntima junto a su familia

Lionel Messi despidió este domingo a su padre, Jorge, en una ceremonia íntima en el cementerio El Prado de Rosario. Viajó desde Miami junto a Antonela y sus hijos. La única imagen que trascendió lo mostró caminando solo, con la cabeza gacha.

El mundo del fútbol se detuvo este fin de semana. Jorge Horacio Messi, padre y manager de Lionel, murió el sábado a los 68 años en un sanatorio de Rosario tras luchar durante meses contra una enfermedad que venía afectando su salud. Este domingo, su familia le dio el último adiós en una ceremonia íntima en el cementerio El Prado, en las afueras de la ciudad.

Lionel Messi llegó a Rosario el sábado alrededor de las 20:45, a bordo de un avión privado que partió desde Fort Lauderdale, Florida.

Lo acompañaban su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. Desde que aterrizó, el capitán de la Selección Argentina estuvo junto al resto de su familia para atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.

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El cementerio El Prado fue cercado por un amplio operativo de seguridad que garantizó la privacidad de la familia. Se prohibió el uso de drones en la zona y el acceso fue restringido a un grupo reducido de allegados y amigos cercanos. La ceremonia se realizó en la capilla del lugar, lejos de las cámaras y del ruido mediático.

La única imagen que trascendió dice más que cualquier descripción. Messi, de 39 años, fue captado caminando solo por los senderos del cementerio, con la cabeza mirando el suelo y las manos en los bolsillos del pantalón.

La postal del campeón del mundo en ese momento de silencio y dolor recorrió el mundo en cuestión de minutos. Antonela Roccuzzo también fue vista recibiendo el consuelo de allegados. Poco después del mediodía, la pareja se retiró del lugar.

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