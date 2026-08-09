Lionel Messi despidió a su papá en una ceremonia íntima junto a su familia

El cementerio El Prado fue cercado por un amplio operativo de seguridad que garantizó la privacidad de la familia. Se prohibió el uso de drones en la zona y el acceso fue restringido a un grupo reducido de allegados y amigos cercanos. La ceremonia se realizó en la capilla del lugar, lejos de las cámaras y del ruido mediático.

La única imagen que trascendió dice más que cualquier descripción. Messi, de 39 años, fue captado caminando solo por los senderos del cementerio, con la cabeza mirando el suelo y las manos en los bolsillos del pantalón.

La postal del campeón del mundo en ese momento de silencio y dolor recorrió el mundo en cuestión de minutos. Antonela Roccuzzo también fue vista recibiendo el consuelo de allegados. Poco después del mediodía, la pareja se retiró del lugar.