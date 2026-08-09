El mundo del fútbol se detuvo este fin de semana. Jorge Horacio Messi, padre y manager de Lionel, murió el sábado a los 68 años en un sanatorio de Rosario tras luchar durante meses contra una enfermedad que venía afectando su salud. Este domingo, su familia le dio el último adiós en una ceremonia íntima en el cementerio El Prado, en las afueras de la ciudad.
Lionel Messi despidió a su papá en una ceremonia íntima junto a su familia
Lionel Messi despidió este domingo a su padre, Jorge, en una ceremonia íntima en el cementerio El Prado de Rosario. Viajó desde Miami junto a Antonela y sus hijos. La única imagen que trascendió lo mostró caminando solo, con la cabeza gacha.