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Milei despidió a Jorge Messi y apuntó contra quienes criticaron a Leo durante el Mundial

El Presidente recordó en sus redes sociales el complicado momento que atravesó el capitán de la Selección argentina mientras su padre, que falleció este sábado en Rosario a los 68 años, enfrentaba un delicado estado de salud.

Javier Milei se refirió este sábado al fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y publicó un sentido mensaje en sus redes sociales. El mandatario utilizó su cuenta de Instagram para recordar el contexto que atravesó el futbolista durante los últimos meses.

En su publicación, el Presidente puso el foco en la situación personal que enfrentaba el capitán de la Selección argentina mientras disputaba el Mundial 2026. Según expresó, el crack rosarino intentó mantener su compromiso deportivo mientras acompañaba a su padre durante el deterioro de su salud.

"Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en la Argentina", escribió el mandatario, en una clara crítica a quienes cuestionaron al futbolista o impulsaron una campaña en su contra durante la competencia internacional.

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Milei también destacó el esfuerzo que realizó el delantero para representar al país pese al difícil momento familiar. "Durante estos dos últimos meses, Messi buscó darle una alegría al pueblo argentino mientras su padre agonizaba y le quedaban pocos días de vida", sostuvo.

El mensaje presidencial se sumó así a las numerosas muestras de afecto que recibió la familia Messi tras conocerse la muerte de Jorge a los 68 años. En el cierre de su publicación, Milei volvió a reivindicar la figura del capitán argentino y le dedicó una contundente definición: "Es el ser humano más grande de la historia del país".

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