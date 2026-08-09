Javier Milei se refirió este sábado al fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y publicó un sentido mensaje en sus redes sociales. El mandatario utilizó su cuenta de Instagram para recordar el contexto que atravesó el futbolista durante los últimos meses.
Milei despidió a Jorge Messi y apuntó contra quienes criticaron a Leo durante el Mundial
El Presidente recordó en sus redes sociales el complicado momento que atravesó el capitán de la Selección argentina mientras su padre, que falleció este sábado en Rosario a los 68 años, enfrentaba un delicado estado de salud.