Milei despidió a Jorge Messi y apuntó contra quienes criticaron a Leo durante el Mundial

En su publicación, el Presidente puso el foco en la situación personal que enfrentaba el capitán de la Selección argentina mientras disputaba el Mundial 2026. Según expresó, el crack rosarino intentó mantener su compromiso deportivo mientras acompañaba a su padre durante el deterioro de su salud.

"Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en la Argentina", escribió el mandatario, en una clara crítica a quienes cuestionaron al futbolista o impulsaron una campaña en su contra durante la competencia internacional.